كاراباخ: تركيا وأذربيجان تقومان بإبادة جماعية لسكان الإقليم.. وأرمينيا: لا بديل عن حل سياسي

أكدت وزارة الخارجية في إقليم كاراباخ، الغير معترف به دوليا، اليوم، الثلاثاء، أن الهجمات التي تقوم بها أذربيجان وتركيا تعد إبادة جماعية لسكان الإقليم.





ووفقا لما ذكرته "العربية"، قالت خارجية كاراباخ إن قوات أذربيجان تواصل هجماتها على الأهداف المدنية، مؤكدة أنها تخضع لسيطرة تركيا.





ودعت خارجية كاراباخ الدول المعنية إلى وقف تأجيج العدوان المستمر ضد الإقليم





وبدورها، حثت الخارجية الأرمينية على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كاراباخ، معرباة عن تأييدها البيان الفرنسي الأمريكي الروسي بشأن القتال في الإقليم.





وشددت الخارجية الأرمينية على أنه لابديل عن الحل السياسي لحل الأزمة مع أذربيجان.





هذا وقد طالبت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، أمس الاثنين، بوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني في أسرع وقت ممكن.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أدان وزراء الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والأمريكي، مايك بومبيو، والفرنسي، جان إيف لو دريان، في بيان مشترك اليوم الاثنين، بأشد صورة ممكنة التصعيد الخطير وغير المسبوق للعنف في أراضي النزاع بإقليم ناغورني قره باغ وخارجها.





وأضافوا أن الهجمات الأخيرة على طول خط التماس وداخل أراضي أذربيجان وأرمينيا، والحدة غير المتكافئة تمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار في المنطقة.





وجدد الوزراء، الدعوة لطرفي النزاع إلى "إعلان وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل".





وأوضحت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا أنها ستواصل زيادة العمل المشترك مع كلا الطرفين بشكل ممنهج، داعية إياهم إلى تحمل الالتزامات باستئناف عملية التسوية بناء على المبادئ الأساسية الموجودة والوثائق الدولية ذات الصلة والتي معروفة جيدا بالنسبة لهما".



