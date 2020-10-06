AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كاراباخ: تركيا وأذربيجان تقومان بإبادة جماعية لسكان الإقليم.. وأرمينيا: لا بديل عن حل سياسي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
تركيا واذربيجان تقومان
تركيا واذربيجان تقومان بإبادة جماعية لسكان الإقليم
دعاء أبوهشيمة
أكدت وزارة الخارجية في إقليم كاراباخ، الغير معترف به دوليا، اليوم، الثلاثاء، أن الهجمات التي تقوم بها أذربيجان وتركيا تعد إبادة جماعية لسكان الإقليم.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، قالت خارجية كاراباخ إن قوات أذربيجان تواصل هجماتها على الأهداف المدنية، مؤكدة أنها تخضع لسيطرة تركيا.

ودعت خارجية كاراباخ الدول المعنية إلى وقف تأجيج العدوان المستمر ضد الإقليم 

وبدورها، حثت الخارجية الأرمينية على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كاراباخ، معرباة عن تأييدها البيان الفرنسي الأمريكي الروسي بشأن القتال في الإقليم.

وشددت الخارجية الأرمينية على أنه لابديل عن الحل السياسي لحل الأزمة مع أذربيجان.

هذا وقد طالبت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، أمس الاثنين، بوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أدان وزراء الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والأمريكي، مايك بومبيو، والفرنسي، جان إيف لو دريان، في بيان مشترك اليوم الاثنين، بأشد صورة ممكنة التصعيد الخطير وغير المسبوق للعنف في أراضي النزاع بإقليم ناغورني قره باغ وخارجها.

وأضافوا أن الهجمات الأخيرة على طول خط التماس وداخل أراضي أذربيجان وأرمينيا، والحدة غير المتكافئة تمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار في المنطقة.

وجدد الوزراء، الدعوة لطرفي النزاع إلى "إعلان وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل".

وأوضحت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا أنها ستواصل زيادة العمل المشترك مع كلا الطرفين بشكل ممنهج، داعية إياهم إلى تحمل الالتزامات باستئناف عملية التسوية بناء على المبادئ الأساسية الموجودة والوثائق الدولية ذات الصلة والتي معروفة جيدا بالنسبة لهما".

يأتي ذلك في اتصالات هاتفية مع نظيريه الروسي سيرجي لافروف، والفرنسي جان إيف لودريان، ونائب وزير الخارجية الأمريكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتصالات روسية على أعلى المستويات لوقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان

لافروف لأذربيجان: قلقون مما يحدث.. أوقفوا التصعيد حالًا

الصين وروسيا يحثان أرمينيا وأذربيجان على الهدوء وضبط النفس

موسكو تنتفض من أجل تهدئة الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان

بيان مشترك لـ أمريكا وروسيا وفرنسا بشأن النزاع في إقليم كاراباخ

تهديد للمنطقة .. بيان عاجل لـ روسيا وأمريكا وفرنسا بشأن التصعيد في ناغورني قره باغ

ترشيحاتنا

ناصر ماهر يحسم الجدل بشأن توقيعه لـ بيراميدز والرحيل عن الأهلي.. فيديو

قرينة الرئيس: السادس من أكتوبر سيظل أحد أعظم أيام مصر في التاريخ

أفضل دعاء بين السجدتين في الصلاة .. الأزهر للفتوى يكشف عنه

القضاء أنصفني عليها.. مرتضى منصور يصدر بيانا بشأن قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه

ليس لها علاقة بـ سد النهضة..خبير: نهضة كبيرة في محطات تحلية مياه البحر بمصر خلال الـ3 سنوات الأخيرة

الأهلاوية بيدعموني.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك بعد قرارات الأولمبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لن تتوقعه في عمل الطعمية المقرمشة

أسعار ومواصفات أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا في مصر.. صور

زاروا الأهرامات والتقطوا صورا تذكارية.. شاهد قادة أفريقيا في حضرة الفراعنة