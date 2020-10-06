دراسة بجامعة بنها عن الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة

كشفت دراسة حديثة قدمتها الباحثة آية همام رجب ابراهيم بكلية الحقوق لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها عن الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل أزمات الأمن البيئي والتغيرات المناخية.

وأكدت الباحثة ان الدراسة تهدف إلى معرفة دور الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد البرامج التنموية الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة علي الموارد الطبيعية في مصر مشيرة أن الدراسة توضح آليات حماية الأمن البيئي في ضوء السياسات الدولية والتشريعات المصرية وكذلك استراتيجيات وسياسات التمويل البيئي موضحا ان مصر استفادت من التجارب والخبرات الناجحة في بعض الدول المتقدمة والدول الصاعدة الآخذة في النمو نحو الاقتصاد الاخضر وايضا تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات مثل مجال الطاقة وإدارة المياه والتنمية العمرانية والنقل والسياحة البيئية ودعم الابتكار والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والتدريب وبناء القدرات التي من شأنها المشاركة في عملية التنمية والتخطيط السليم وغيرها من المجالات مما يساهم في توفير فرص للعمل اللائق وفرص للأنشطة الخضراء.







وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور خالد سعد زغلول أستاذ الاقتصاد والمالية العامة والعميد السابق لحقوق السادات رئيسا والدكتور يسري محمد أبو العلا أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق بنها والدكتورة ماجدة احمد شلبي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق بنها مشرفا وعضوا والدكتور عصام حسني محمد أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووكيل كلية الحقوق ببنها للدراسات العليا والبحوث عضوا.



وأوضحت الباحثة ان مصر قامت بتطبيق أساليب الحوكمة الرشيدة من أجل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة ومن ثم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030ومن جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الاقتصاد الأخضر يُساعد على تعزيز إمكانية التكيّف مع المخاطر والضغوط البيئية، كما أنّه يُساعد على الحدّ من الفقر، مما يزيد من إمكانية وصول المجتمعات إلى بيئة آمنة ونظيفة، بالاضافة أنّه يُعزّز الأمن البشري عن طريق منع أو حل النزاعات للحصول على الأرض والغذاء والماء، وغيرها من الموارد الطبيعية، ويحسّن من نوعية الموارد الطبيعية، ويُقلّل من تلوث الهواء والماء والأراضي، وغيرها من المخاطر المتعلّقة بالبيئة.