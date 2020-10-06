33 مرشحا يخوضون سباق انتخابات النواب على 3 مقاعد فردية بالبحر الأحمر

أعلنت محكمة البحر الأحمر الابتدائية برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس المحكمة، الأسماء النهائية لمرشحى انتخابات مجلس النواب 2020، والذين سيخوضون الانتخابات على 3 مقاعد فردية فى 3 دوائر على مستوى المحافظة، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والاوراق الخاصة بهم، باجمالى 33 مرشحا.





وأكدت لجنة متابعة سير الانتخابات بمحكمة البحر الأحمر أن الدائرة الأولى بمحافظة البحر الأحمر والتى تضم مدينتى الغردقة ورأس غارب ومقرها أول الغردقة ترشح على مقعدها الفردى 17 مرشحا هم: محمد محمد عبد المقصود، مرشح حزب مستقبل وطن، وحجاج عبد ربة ابراهيم، وعاطف عبد الحميد توفيق، حافظ محمد لطفي، امجد جمال فرحات، اميمة نوبى منطلب، سيد محمد بشير، حماده محمد عبد الله غلاب، محمد خليل جاد اسماعيل، هانى سعد عمر احمد، تيتو ابراهيم طه، مرشح حزب حماة الوطن، ابو الحجاج محمود اسماعيل، احمد عبد الشافى طلبه، على حسين على موسي، احمد ابراهيم الضوي، عبد الحميد محمد علي، ايمن احمد محمد معوض.





كما أعلنت لجنة متابعة سير الانتخابات بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية الاسماء النهائية لمرشحى الدائرة الثانية والتى تضم مدن " سفاجا والقصير ومرسى علم" ومقرها مدينة سفاجا، ويبلغ عددهم 12 مرشحا وهم عبد الناصر عطية حسين، مرشح حزب مستقبل وطن، محمد ابو الوفا حسن، مصطفى سطوحى جلال، محمد يوسف سالم، كرم ابو النجا حمدي، عبد العظيم محمد عبادي، مرشح حزب المحافظين، حسنى احمد على، مرشح حزب المؤتمر، على محمد علي، محمد سعد جابر عبد الرسول رمضان عبد الرسول، جمال صالح حفنى، مرشح حزب حماة الوطن، حسن شحاته عبادى .



