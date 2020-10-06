أذربيجان ضحية.. وزير الخارجية التركي يهدد العالم من باكو: سنفعل كما فعلنا في سوريا وليبيا

جدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لأذربيجان، قائلا: "ندعم أذربيجان. كما فعلنا في سوريا وليبيا".





ووفقا لـ "تي آر تي عربي"، قال أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني، إن أرمينيا بدأت مهاجمة المناطق السكنية المأهولة بالمدنيين، مشيرا إلى أنها هذه تعد جريمة ضد الإنسانية وعلامة على اليأس الذي وصلت إليه.





وادعى أوغلو أن: "دول مينسك ساوت بين المحتل (أرمينيا) والضحية (أذربيجان)، وعلى العالم إدراك أن الأمر لن يسير على هذا النحو".





وأضاف: "مجموعة مينسك لم تقدم أي حلول أو مقترحات جديدة أو فاعلة لقضية قره_باغ".





ودعا وزر الخارجية التركي المجتمع الدولي للتدخل وإنهاء الاحتلال الأرميني لأراضٍ أذربيجانية، مؤكدا أنه "لا حل سوى انسحاب أرمينيا من المناطق المحتلة".





ووصل الوزير التركي إلى العاصمة الأذربيجانية باكو لبحث آخر التطورات المتعلقة بإقليم قره_باغ.



