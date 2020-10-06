فى ذكرى العبور.. محافظ الدقهلية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى.. صور

قام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، يرافقه اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، والعقيد تامر العوضى، المستشار العسكرى، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان 6 أكتوبر بالمنصورة احتفالًا بهذه الذكرى الغالية، والتى ستظل نبراسا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة بالقوات المسلحة المصرية والجيش المصرى العظيم.









وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الجمهورى وسلام الشهيد، وقرأ الجميع الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على تراب الوطن.





وحرص المحافظ على تهنئة جميع الحاضرين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيًا أن يديم الله القدير على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.









وأكد أن نصر أكتوبر العظيم ملحمة تاريخية لم ولن تنسى طوال الحياة وتخلدها أجيال وراء أجيال، لتعرف قيمة الجندية المصرية وكم هى شرف لأبناء مصر وليعلموا قيمه شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد والباقى.







