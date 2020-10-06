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أخبار العالم

إصابة 100 جندي وعزل 400.. كورونا يضرب لواء كاملًا في جيش إسرائيل

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:24 م
الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي
سمر صالح
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 ضرب لواء كاملا بالجيش الإسرائيلي.


وقالت "معاريف" إن كورونا أصاب أكثر من 100 جندي إسرائيلي من لواء "كفير" العسكري وتم عزل 400 جندي آخرين.

واكدت الصحيفة الإسرائيلية إن هذه الأعداد ستزداد في الأيام القادمة، مشيرًا إلى أنه يجري أخذ عينات أخرى من جنود.

وتظهر بيانات وزارة الصحة الاسرائيلية أنه في اليوم الأخير ، تم تشخيص 5647 مريضا جديدا بفيروس كورونا، بحيث ارتفع عدد المصابين منذ تفشي الوباء إلى 273826 ، بينهم 63305 مرضى نشطين بينما توفي 1757 مريضًا.

كما تظهر البيانات أنه تم إجراء 52،059 فحصا أمس ، وأن 11.4٪ منها كانت إيجابية - بانخفاض نسبته 0.4٪ مقارنة باليوم السابق.

وقالت مصادر اسرائيلية ان الاغلاق قد يستمر اسبوعين اخرين على الاقل .

واجتمعت لجنة كورونا الليلة الماضية لبحث خطوات أخرى في الكفاح لتقليص معدلات الإصابة بالفيروس في إسرائيل.

وقال منسق كورونا البروفيسور روني جامزو خلال المناقشة: `` وصلنا إلى ذروة 60 ألف إلى 70 ألف اختبار يومي.
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