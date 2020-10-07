طريق العالم الجديد: الحزب الشيوعى الصيني

افتتح الرئيس شي جين بينغ "حقبة جديدة" من صعود الصين العالمي بثقة أكبر ورؤية استراتيجية للنظام العالمي.





خلال مؤتمر الحزب التاسع عشر في أكتوبر 2017 ، أعلن أيضًا أن الصين مستعدة الآن لمشاركة تجاربها في حكم الحزب الواحد مع الدول الأخرى والدعوة إلى النموذج السياسي الصيني، كانت هذه التغييرات في الاستراتيجية تلوح في الأفق منذ أن تولى الرئيس شي منصبه في عام 2012.





وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الصين أكثر حزمًا في تعزيز مصالحها السياسية والاقتصادية، على سبيل المثال في بحر الصين الجنوبي ومن خلال الاستثمارات المالية الكبرى في الحزام ومبادرة الطريق (BRI) أو البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أو غيرها من المساعي، أحد الفاعلين الرئيسيين الذي كان له دور فعال في تعزيز نهوض الصين العالمي في "العصر الجديد" هو الإدارة الدولية للحزب الشيوعي الصيني.





يدير ID-CPC برنامج زيارة كبير ينظم لقاءات منتظمة مع مسؤولي الحزب من جميع أنحاء العالم، مشاركتها ليست جديدة. كانت العلاقات بين الحزبين جزءًا أساسيًا من الدبلوماسية الصينية الخارجية منذ الخمسينيات القرن الماضى ومع ذلك ، منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كثفت ID-CPC انتشاره العالمي بشكل كبير. بالتوازي مع (إعادة) مركزية السلطة داخل الحزب الشيوعي الصيني ، زاد ID-CPC من اتصالاته مع الأطراف الأجنبية - إلى حد كبير خارج نطاق نظر الأكاديميين والمراقبين الدبلوماسيين.





بناءً على دبلوماسية السفر المكثفة، قام ID-CPC ببناء شبكة عالمية واسعة للحفاظ على الاتصال مع أكثر من 400 طرف في أكثر من 160 دولة. ويعقد ID-CPC اجتماعات منتظمة مع نظرائه الأجانب، ويوفر التدريب للكوادر الأجنبية، ويرعى المدارس الحزبية في الخارج. من خلال القناة الحزبية ، يروج الحزب الشيوعي الصيني للمصالح السياسية والاقتصادية للصين، ويعرض صورة إيجابية عن الصين ، ويشارك تجارب النظام القائم على الحزب في الصين وعملية التحديث الاقتصادي ، ويجمع المعلومات الاستخبارية.





ويرى الحزب الشيوعي الصيني بأن حالات الاتصال بين الأحزاب هذه تشكل "عنصرًا مهمًا في الدبلوماسية العامة للبلاد ، ولها مزايا فريدة وتلعب دورًا لا يمكن الاستغناء عنه". في الواقع ، تتمتع القناة الحزبية بمزايا نسبية على الاتصال بين الحكومات. فهو لا يوفر فقط الوصول إلى صانعي القرار رفيعي المستوى في الوظائف الحكومية الرسمية ، ولكنه يسمح أيضًا بالتعامل مع الجهات السياسية المؤثرة خارج نطاق دبلوماسية الشؤون الخارجية العادية ، مثل سماسرة السلطة الذين يعملون خلف الكواليس أو القادة السياسيين المستقبليين.





ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أهمية دور الحزب الشيوعي الصيني في صنع السياسة الخارجية للصين وتكثيف التواصل العالمي لـ ID-CPC في السنوات الأخيرة ، فإننا نعرف القليل جدًا عن مشاركة الحزب الشيوعى الصينى مع الأحزاب والمنظمات الأخرى أو محركات وتأثيرات أنشطته. أهملت الأدبيات الأكاديمية حول السياسة الخارجية للصين إلى حد كبير علاقات الحزب الشيوعي الصيني مع الأحزاب السياسية الأجنبية.





بدلاً من ذلك ، ركزت الأبحاث حول الصعود العالمي للصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الغالب على دور الجهات الفاعلة الحكومية الصينية والعلاقات بين الحكومات. النقاشات الأخيرة حول "القوة الحادة" للصين، و"تقدمها الأوتوقراطى" ، وتدخلها المحلي في ديمقراطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ؛ تسليط الضوء على أهمية الجهات الفاعلة غير الحكومية والعمل الجبهي الموحد داخل دبلوماسية جمهورية الصين الشعبية (PRC). تقر هذه الدراسات بأهمية ID-CPC كأداة رئيسية للتأثير على النخب السياسية في جميع أنحاء العالم ، لكنها تركز على أنشطة إدارة الجبهة المتحدة للحزب الشيوعى الصينى والوكالات غير الحكومية الأخرى.





إن العلاقات بين الحزبيين للحزب الشيوعى الصينى كأداة فريدة للدبلوماسية الصينية وتوفر بيانات تجريبية جديدة لتسليط الضوء على هذه النقطة العمياء في تحليل السياسة الخارجية للصين. اننا نفهم في أنماط ودوافع دبلوماسية السفر للحزب الشيوعي الصيني باعتبارها قادرة على اكسبنا فهم أفضل لدور الحزب والعلاقة بين الحزب والدولة والجيش في دفع نهوض الصين العالمي. يكشف تحليلنا عبر الإقليمي أن ID-CPC هو الأكثر نشاطًا في آسيا ، تليها أوروبا وأفريقيا. يتم الحفاظ على العلاقات الأكثر كثافة مع: الأنظمة الشيوعية السائدة ذات الحزب الواحد في فيتنام ولاوس وكوريا الشمالية وكوبا. أنظمة الأحزاب المهيمنة الراسخة ، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ؛ وعدد قليل من الأطراف المختارة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ولا سيما اليابان وألمانيا وأستراليا. شركاء ID-CPC مع الأحزاب في الحكومة والمعارضة ، لكن الأولى تحظى باهتمام أكبر ، والأخيرة تشارك في الغالب في الديمقراطيات. على الرغم من محاولات توسيع علاقاتها مع الأحزاب من جميع الأنواع ، تظل الأحزاب ذات الميول اليسارية هي الشريك المهيمن لـ ID-CPC.





يشير تحليلنا إلى أن العلاقات الحزبية تسمح بتعزيز مصالح السياسة الخارجية للصين والحزب الشيوعي الصيني. المصالح الخاصة بالأحزاب ، مثل تمكين التعلم التنظيمي أو تعزيز الشرعية الخارجية والداخلية من خلال إظهار المواطنين الصينيين والشركاء الأجانب أن الحزب الشيوعي الصيني لديه أصدقاء منذ فترة طويلة. علاوة على ذلك ، منذ وصول شي جين بينغ إلى السلطة ، أصبحت القناة الحزبية تعمل بشكل متزايد كأداة لتعزيز أفكار الصين لإصلاح النظام الدولي وكأداة للتعلم أوتوقراطي ونشره.





الحزب الشيوعي الصيني هو حزب ذو مؤسسات جيدة يتمتع بقبضة قوية على الدولة والمجتمع. يتم تنظيم النظام السياسي الصيني حول ثلاث ركائز - الحزب والحكومة والجيش. على الرغم من الإصلاحات التي حدثت خلال التسعينيات من القرن الماضى والتي عززت استقلال الحكومة والجيش عن الحزب الشيوعي الصيني ، إلا أن كلاهما ظل تابعًا للحزب.





تتمتع الهيئات القيادية للحزب الشيوعي الصيني (ولا سيما الأمين العام واللجنة الدائمة للمكتب السياسي) بتأثير كبير على الاتجاه الاستراتيجي للعلاقات الخارجية للصين بجانب وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجارة ووزارات الدولة الأخرى ، تشارك العديد من الإدارات والوكالات داخل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في تنفيذ العلاقات الخارجية للصين. أحد الأمثلة البارزة هو ID-CPC ، المكلف بالحفاظ على العلاقات مع الأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم.





يقوم ID-CPC بجمع معلومات حول التطورات السياسية في البلدان الأخرى ويقدم المشورة لأمانة اللجنة المركزية واللجنة الدائمة للمكتب السياسي. تنظم زيارات إلى الخارج ليس فقط لمديرها ، ولكن أيضًا لوزراء الإدارات الأخرى في اللجنة المركزية وأعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي المسؤولين عن الشؤون الخارجية (والمرتبة أعلى بكثير في التسلسل الهرمي للحزب من وزير الخارجية أمور). تستقبل وفودًا حزبية في الصين وتدرب مسؤولي الطرف الثالث المهتمين بالتعلم من تجربة الصين. كما يتم تقديم بعض المساعدة المادية ، على سبيل المثال دعم التدريب أو المدارس الحزبية. في عام 2005 ، كان لدى ID-CPC حوالي 300 موظف ، تم إرسال بعضهم إلى السفارات الصينية لجمع المعلومات عن الأطراف الأجنبية والحفاظ على الاتصال بالأطراف الشريكة (. لديها فرع استخباراتي خاص بها ، ما يسمى بمكتب الأبحاث.





ID- CPC له تاريخ طويل في التعامل مع الأحزاب السياسية المختلفة . تم تعزيز الاتصال بالأحزاب الآسيوية والأفريقية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى . بعد الانقسام الصيني السوفياتي في أوائل الستينيات ، أصبحت المنافسة مع الحزب الشيوعي السوفيتي مصدر قلق رئيسي لعلاقات ID-CPC مع الأحزاب الاشتراكية الأخرى. خلال الثورة الثقافية الصينية (1966-1976) ، تم تخفيض أنشطة ID-CPC بشكل كبير (. فقط مع سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين لعام 1978 ، بدأ الحزب الشيوعي الصيني في توسيع علاقاته مع الأحزاب غير الشيوعية والبدء في إقامة علاقات مع الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والأحزاب الأخرى في جميع أنحاء العالم. في الوقت نفسه ، خفضت ID-CPC صورتها ، وتحولت مسؤوليات الدبلوماسية الصينية إلى وزارة الشؤون الخارجية. في أوائل التسعينيات من القرن الماضى ، عندما انهار الاتحاد السوفيتي وعُزلت الصين بعد حملة القمع على ميدان تيانانمن ، عزز ID-CPC مستوى اتصاله بالأحزاب غير الشيوعية.





مع مطلع القرن ، استعادت العلاقات الخارجية للحزب الشيوعى الصينى مكانة بارزة ؛ كان انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية و "التحول إلى العالمية" لشركاتها في عهد الرئيس هو جينتاو مصحوبًا باستثمارات كبيرة في الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة لتشكيل صورة إيجابية للصين ، وتجنب الانتقادات ، وتهدئة المخاوف بشأن "تهديد الصين". بالإضافة إلى دعم معاهد كونفوشيوس وهجوم السحر الإعلامي ، أعاد الحزب الشيوعي الصيني أيضًا تنشيط المشاركة الحزبية كأداة للدبلوماسية العامة. عندما تولى شي جين بينغ منصبه في عام 2012 ، افتتح مرحلة جديدة في صعود الصين العالمي ، حيث بدأت الصين بشكل استباقي في تشكيل المعايير والمؤسسات العالمية. لإعداد البيروقراطية الصينية لهذا الدور الجديد ، أدخل شي إصلاحات مؤسسية في صنع القرار في السياسة الخارجية والمزيد من السلطة المركزية داخل الحزب ؛ الاقتصاد 2019 . في حين فقدت وزارة الخارجية نفوذها 2017 ، اكتسبت الإدارات والوكالات المختلفة داخل الحزب الشيوعي الصيني مكانة بارزة في العلاقات الخارجية للصين. إن إعلان Xi Jinping لعام 2017 لجلب 15000 عضوًا آخرين من جميع أنحاء العالم إلى الصين في غضون 5 سنوات يؤكد الدور البارز المنوط بمعرف CPC .





على عكس معظم الإدارات الأخرى في اللجنة المركزية ، فإن ID-CPC لديه صفحة اليكترونيه رئيسية حيث يقدم تقارير مكثفة عن أنشطته الدولية رفيعة المستوى من عام 2002 فصاعدًا. عادة ما تكشف وثائق تكلفة النقرة CPC مع من تتفاعل وأين ومتى. في بعض الحالات ، يقدم ID-CPC أيضًا أوصافًا قصيرة للموضوعات التي تمت مناقشتها. وهي تشير بشكل عام إلى الاجتماعات التي يشارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى ، مثل الوزير أو نواب الوزراء في ID-CPC ، ورؤساء ونواب رؤساء الإدارات الأخرى في اللجنة المركزية ، أو كبار مسؤولي الحزب في المقاطعة. كما تتماشى التقارير الدقيقة للحزب الشيوعى الصينى حول أنشطته مع التغيرات الاستراتيجية فى السياسة الخارجية للصين. تهدف التقارير العامة حول من يجتمع مع الحزب الشيوعي الصيني إلى إضفاء الشرعية على قاعدة الحزب الشيوعي الصيني وإظهار للجماهير المحلية والدولية أن الحزب لديه العديد من الأصدقاء.





زاد عدد اتصالات الحزب الشيوعى الصينى مع الممثلين الحزبيين وغير الحزبيين بشكل كبير بين عامي 2002 و 2017. خاصة بعد استيلاء الرئيس Xi على السلطة في عام 2012 ، حدثت زيادة حادة في أنشطة ID-CPC. يعمل الحزب الشيوعي الصيني في الغالب مع مسؤولي الحزب الآخرين ؛ الاتصالات غير الحزبية أقل تكرارًا. تماشياً مع وثائق الحزب الشيوعي الصيني الخاصة ، نحدد اتصالاً مع 462 حزبًا سياسيًا مختلفًا في 161 دولة بين عامي 2002 و 2017. 6 يستقبل ID-CPC عمومًا الزوار في بكين أكثر مما يسافر للخارج لحضور الاجتماعات . هذا ليس مفاجئًا ، نظرًا لأن ID-CPC يحتاج إلى استثمار المزيد من الموارد للسفر إلى الخارج مما هو عليه لاستقبال الضيوف الأجانب في الصين.





يختلف مستوى مشاركة ID-CPC مع الأطراف عبر مناطق العالم. تركز أنشطة ID-CPC على شرق وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء. تميل دول البريكس أيضًا إلى أن تكون على اتصال متكرر ، على الرغم من أن الأطراف في روسيا وجنوب إفريقيا هي فقط من بين أفضل 20 شريك تعاون. داخل أوروبا ، يتعاون الحزب الشيوعي الصيني بشكل وثيق مع الأحزاب في ألمانيا ودول وسط وشرق أوروبا التي تشكل جزءًا من مبادرة الحزام والطريق.