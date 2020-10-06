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محافظات

شاهد.. طفل يسحل معاقا في قنا ويوثق جريمته بالفيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:58 م
صدى البلد
يوسف رجب

ملامح وجهه البشوش وعلامات الإعاقة التى رسمت تضاريسها بقوة على وجه على صابر، لم تشفع له عند الطفل الأهوج الذي سجله على الأرض دون رحمة أو شفقة فى مدينة قوص بـمحافظة قنا.


الطفل الأهوج اعتبر أن الأمر مجرد "هزار عابر"، سوف يمر مرور الكرام، دون محاسبة أو عقاب، كما مرت الأفعال والمواقف السابقة التى ارتكبت بحق المعاق المغلوب على أمره.


الأسوأ فى واقعة السحل التى حدثت بحق المعاق، أن الطفل المشاغب و آخر معه، كان لديهما إصرار على تصوير واقعة السحل والاتفاق على تفاصيلها مسبقًا، و نشرها بعد ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.


تفاصيل الواقعة حدثت منذ أيام، عندما تواجد على صابر ٤٦ عاما" من ذوى الاحتياجات الخاصة" فى الشارع بالقرب من مقر عمله، فأمسك به الطفل المشاغب مكيدة، من قدميه و سحبه على الأرض، وسط إشادة من زميله الآخر المشاغب والذى تولى عملية التصوير.


قال حسن صابر، شقيق الشخص المعتدى عليه، الواقعة لم أرها أمام عينى، لكى حكاها لى الكثير ممن شاهدوها و تدخلوا لوقف المهزلة التى حدثت لشخص لا يملك من أمره شيئًا، وتم الرد على أهل الطفل المشاغب الذى ارتكب هذه الواقعة الآثمة.


وأضاف شقيق المتنمر عليه، أطالب بتدخل الأجهزة الحكومية والأمنية، لوقف هذه المهازل التى ترتكب بحق ذوى الاحتياجات الخاصة، ولابد من إجراء قانونى ليكون رادعًا لأى شخص آخر يرتكب مثل هذه الأفعال.


وقال فاوى محمود، الواقعة التى حدثت لا يرضى بها أحد وتسببت فى حالة غضب بين جميع أهالى المنطقة لما يتمتع به على صابر من حب و تقدير من جانب الأهالى، لذلك لابد من تدخل عاجل للرد على هذه الواقعة المؤسفة التى تدل على أن هناك حالة خلل مجتمعى تجاه ذوى الاحتياجات الخاصة،


وأشار أحمد الفاوى إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة هم بركة المكان و أحباب الله الذين نتفاءل بوجودهم بيننا، لذلك يجب على الجميع احترامهم و تقديرهم، و الرد على أى إهانات يتعرضون لها من قبل بعض الأشخاص غير الأسوياء.


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شاهد.. طفل يسحل معاقا في قنا ويوثق جريمته بالفيديو
شاهد.. طفل يسحل معاقا في قنا ويوثق جريمته بالفيديو
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