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ديني

إقبال كبير على قافلة جامعة الأزهر الطبية بمدينة المحروسة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:51 م
صدى البلد
محمد شحتة
شهدت قافلة جامعة الأزهر الطبية والتنموية إلى مدينة المحروسة، اليوم الثلاثاء، إقبالا كبيرا من جموع المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بمستوى الخدمة المتميزة وبما لمسوه من عطاءات جامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، أن القافلة تأتي في إطار خطة الجامعة لتسيير القوافل لهذا العام، ضمن نشاط لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر الكبير الذي تحرص عليه منذ إنشائها في عام 2010م.

مشيرًا –حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة- إلى أن القافلة ضمت عددًا من الأطباء في مختلف التخصصات، إضافة إلى مساعدات عينية تتضمن حقائب مدرسية لطلاب المدارس، إضافة إلى توزيع مجموعة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية.

مضيفا أنه تُجْرَى -على هامش القافلة- عمليات جراحية للحالات المرضية التي تحتاج إلى ذلك، إضافة لتحويل الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية كبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة (الحسين الجامعى - سيد جلال - الزهراء الجامعي).

جدير بالذكر أن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة سبق أن نظمت قافلة طبية وإغاثية إلى محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي، وقامت بتوقيع الكشف الطبي على نحو 2800 مريض، وأجرت نحو 16 عملية صغرى، إضافة إلى تحويل ما يقرب من 25 عملية جراحية كبري لإجرائها في مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة.
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