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أخبار العالم

الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:02 م
الصحة العالمية تزف
الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا
دعاء أبوهشيمة
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن هناك أملا بتوفر لقاح لكورونا في نهاية العام؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.


وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الحكومة الصينية عن سعر لقاح فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وموعد طرحه لعامة الناس، مشيرة إلى أنه سيكون جاهزا للبيع بين شهري نوفمبر وديسمبر.


ووفقا لشبكة "سي إن بي سي عربية"، قالت الحكومة الصينية إن تكلفة اللقاح قد تصل إلى 88 دولارًا، أي ما يعادل 600 يوان صيني.ومن المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية السنوية 610 ملايين جرعة.


وأكدت الحكومة أنها ستراعي مستويات الدخل للأفراد بين الريف والمدن، مشيرة إلى أنه لا حاجة لإعطاء اللقاح لكل شخص، وأن الأولوية ستكون للعاملين في الصفوف الأمامية.


كما أنه من بين أكثر من 30 لقاحًا تجري تجربتها حاليًا على البشر في جميع أنحاء العالم، يأتي تسعة منها من الصين، أكثر من أي بلد آخر. وتقوم شركات صينية بتطوير 4 من أصل 9 لقاحات مرشحة في تجارب المرحلة الأخيرة.


وفي سياق متصل، تسعى روسيا إلى تسريع إجراءات الموافقة على لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد، رغم الشكوك التي ساورت عملية التصريح باستخدام اللقاح الأول، الذي أعلنت عنه في أغسطس الماضي.

ويطور اللقاح الثاني المسمى "إيبيفاكورونا"، مركز "فيكتور"، وهو مختبر أبحاث سوفييتي سابق للأسلحة البيولوجية. وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد توقع، الأسبوع الماضي، إعطاء الموافقة على اللقاح الجديد، منتصف أكتوبر الجاري.

وقال مسؤولون روس إن التجارب المبكرة أثبتت "فعاليته وسلامته"، لكن هذه التجارب لم تنته بعد، ولا يزال يتعين إشراك آلاف المتطوعين في تجارب جديدة.
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