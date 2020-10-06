فرح على مساحة 500 فدان والعروسان في عربية جولف.. شاهد

على غرار السينما نفذ عروسان فكرة جديدة من نوعها بسبب اقتصار حفلات الزفاف في انجلترا على حضور 15 شخصا، ليقررا إقامة حفل زفافهما بحضور 250 ضيفًا من سيارتهم، كما شاهده 300 ضيف آخر من جميع أنحاء العالم عن طريق بث لقطات حية للزوجين وهما يقولان وعودهما.





ووفقًا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية قامت العروس روما بوبات و العريس فينال باتيل، وكلاهما 30 عامًا، بجولة في عربة الجولف لاستقبال الضيوف الذين بقوا لمشاهدتهم في عزبة على مساحة 500 فدان في ضاحية إسيكس بإنجلترا.





في الحفل الهندوسي الذي استمر أربع ساعات ما لم يحتاجوا إلى الذهاب إلى المرحاض، ويتم توصيل الطعام إلى سياراتهم في محاولة لتطبيق الحد الأقصى المسموح بوجوده من الأشخاص لكن بشكل مختلف. وكان على الضيوف البقاء في سياراتهم









علق الزوجان على الحفل بأنه يومًا لا ينسى أبدًا، وأجمل شيء قدرتهم على دعوة جميع أفراد العائلة والأصدقاء، ثم قام العروسان بجولة في عربة جولف وهما يلوحان بأيديهم بينما كان أصدقائهم وعائلتهم يطلقون الألعاب النارية، آخذين في الاعتبار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا من جل لليد مضاد للبكتيريا و أكياس قمامة لنفاياتهم.





قالت العروس روما: «لقد قضينا كلانا أجمل يوم، ومنذ ذلك الحين تلقينا العديد من المكالمات والرسائل من الضيوف الذين يؤكدون أنهم استمتعوا بالتجربة وشعروا بأنهم جزء منها».





؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، لكن الزوجين تمكنا من التغلب على ذلك من خلال إقامة الزفاف بهذا الشكل مع شاشتان كبيرتان تعرضان الحفل الذي تكلف كل شيء فيه ما يصل إلى 15000 جنيه إسترليني. وتقتصر حفلات الزفاف في إنجلترا حاليًا على حضور 15 شخصًا



