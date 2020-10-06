الفائزون بجوائز الدولة لعام 2019: دفعة معنوية كبرى.. والتعليم العالي: اختيار 55 فائزا بإجمالي 5.3 مليون جنيه

الحائز على جائزة الدولة للأفراد: عالجت وجود غاز الأمونيوم في البيئة

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التعليم العالي: اختيار 55 فائز بجوائز الدولة لعام 2019 بإجمالي 5.3 مليون جنيه

عقد أمس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2019(جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه قد فازا بجوائز الدولة لعام 2019 كل من د. هشام فؤاد محمد ود. يحي أحمد بهي الدين، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 8 فائزيــن وتم حجب جائزتان، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت لسبع فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية مُنحت منها هذا العام 38 جائزة لعدد 38 فائزًا وحُجبت جائزتان.

وأضاف عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي بوزارة التعليم العالي اليوم، أنه بالنسبة لجوائز الهيئات والأفراد لعام 2019 فقد بلغ عدد الفائزين 41 فائز لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد مليون و190 ألف جنيه .

واشار إلى أن هذه الجوائز هي المقدمة من قبِل الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد علي أعمال الوقف الخيرى لدعم البحث العلمى.

كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه قد بلغ العدد الاجمالى للجوائز 109 جائزة وهى المرة الأولى التى يتم فيها الأعلان عن كل الجوائز في مرة واحدة، وعليه يُعتبر اليوم هو من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريمًا من الدولة وتقديرًا منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن.

واشار عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي له اليوم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة القاهرة كان لها النصيب الأكبر حيث حصلت علي 10 جوائز، ويأتي المركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية بحصوله علي 8 جوائز، ويليهم جامعة عين شمس، المنصورة، والزقازيق حيث حصل كلٌ منهم علي 5 جوائز.

ومن جانبه قال الدكتور سمير كامل الزياتي الحائز على جائزة الدكتور يحيى عبد اللطيف للسليوز يجوائز الدولة للأفراد ، إن مجال تخصصه هو مجال السيلوز وورق والاخشاب، موضحا: "قمت بعمل مجثات صديقة للبيئة للكشف عن غاز الأمانيوم وهو يسبب مشاكل كبيرة فقد ينبعث من العمليات الكميائية فقمنا بعملها لاكتشاف وجودها في الهواء وهي صديقة للبيئة ولا تلوث البيئة بعد استخدامها.

واضاف "الزياتي "، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" نأن؟أأالابحاث كانت يمولها المركز القومي للبحوث، مشيرا إلى أنه تم العمل على هذه الابحاث للتطبيق المعملي ولكن نحتاج تحويلها إلى الحجم الصناعي، مشيرال إلى أنه للاسف الشديد العلاقة بين الابحاث والصناعة مازال ضعيف.

قال الدكتور سمير كامل الزياتي الحائز على جائزة الدكتور يحيى عبد اللطيف للسليوز يجوائز الدولة للأفراد ، إن مجال تخصصه هو مجال السيلوز وورق والاخشاب، موضحا: "قمت بعمل مجثات صديقة للبيئة للكشف عن غاز الأمانيوم وهو يسبب مشاكل كبيرة فقد ينبعث من العمليات الكميائية فقمنا بعملها لاكتشاف وجودها في الهواء وهي صديقة للبيئة ولا تلوث البيئة بعد استخدامها.

واضاف "الزياتي "، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الابحاث كانت يمولها المركز القومي للبحوث، مشيرا إلى أنه تم العمل على هذه الابحاث للتطبيق المعملي ولكن نحتاج تحويلها إلى الحجم الصناعي، مشيرال إلى أنه للاسف الشديد العلاقة بين الابحاث والصناعة مازال ضعيف.

وكان قد عقد أمس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2019 (جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية).

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فاز بجوائز الدولة لعام 2019 كل من د. هشام فؤاد محمد ود. يحيى أحمد بهي الدين، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 8 فائزيــن وتم حجب جائزتان، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت لسبع فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية مُنحت منها هذا العام 38 جائزة لعدد 38 فائزًا وحُجبت جائزتان.