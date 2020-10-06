محافظ قنا يبحث آلية القضاء على ظاهرة سيارات الكسح

اجتمع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مسئولي المرور والبيئة والري وحماية النيل والتضامن الاجتماعي وذلك لبحث آلية وضع خطة للقضاء على ظاهرة إلقاء سيارات الكسح بمياه الصرف الصحي داخل المجاري المائية.





جاء ذلك بحضور كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد.





وجه الداودي، خلال الاجتماع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتحديد أماكن المطابق و آبار الصرف الصحي المقرر التعامل معها من قبل سائقي سيارات الكسح ويُراعي أن تكون قريبة من الأماكن التي تخدمها تلك السيارات وغير المتصلة بشبكات الصرف الصحي.

كما وجه محافظ قنا، مسئولي التضامن الاجتماعي بحصر كافة الجمعيات التي لديها سيارات كسح وعمل جلسات توعوية لسائقيها توضح الأضرار والمخاطر الناجمة عن إلقاء مياه الصرف الغير معالجة داخل الترع والمصارف وتأثيرها الضار على البيئة والأفراد.





وكلف الداودي، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة السيارات والجرارات التي تعمل في مجال كسح مياه الصرف الصحي من الخزانات الارضية و رصد أي مخالفات قد تقع من قبل سائقيها.

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