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تعليم

التعليم تستعد لتشغيل أول مدرسة فنية متخصصة في صناعة السينما والفنون.. تفاصيل

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:23 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة تستعد لتوقيع بروتوكول جديد يوم الاثنين القادم ، لتشغيل أول مدرسة فنية متخصصة في تخصصات السينما والفنون.

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن هذا البروتوكول سيتم توقيعه مع أكاديمية الفنون ، وستكون هذه المدرسة ضمن سلسلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية .


وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : أن هذه المدرسة ستتيح تعليم التخصصات الفنية الخاصة بصناعة الفنون والسينما ، مثل فنيين التصوير والرسوم المتحركة والاضاءة وغيرها من فنيات المواد الفنية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه  يشترط في المتقدمين لهذه المدرسة الجديدة المتخصصة في السينما والفنون ، أن يكون لديهم الموهبة المتعلقة بالتخصصات المتاحة في المدرسة.

وقال نائب وزير التربية والتعليم ، أنه بعد توقيع البروتوكول الاثنين القادم ، ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة التفاصيل الخاصة بهذه المدرسة و شروطها وطبيعة الدراسة فيها ومكانها في بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن سر نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية يكمن فى أنها منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفنى فى مصر، وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، إلى جانب إعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدى خبراء من داخل وخارج مصر، وذلك بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين؛ لمواكبة مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى.

وقال إن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء، مع غرس روح المواطنة والتسامح، ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات، وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى الالتزام بحق كل طفل في فرصة متكافئة لتلقى خدمة تعليمية بمستوى عالٍ من الجودة، يتناسب مع المعايير العالمية، وبما يسمح بالإسهام الفعال فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمنافسة إقليميًا وعالميًا.
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