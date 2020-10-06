التعليم تستعد لتشغيل أول مدرسة فنية متخصصة في صناعة السينما والفنون.. تفاصيل

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة تستعد لتوقيع بروتوكول جديد يوم الاثنين القادم ، لتشغيل أول مدرسة فنية متخصصة في تخصصات السينما والفنون.





وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن هذا البروتوكول سيتم توقيعه مع أكاديمية الفنون ، وستكون هذه المدرسة ضمن سلسلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية .









وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : أن هذه المدرسة ستتيح تعليم التخصصات الفنية الخاصة بصناعة الفنون والسينما ، مثل فنيين التصوير والرسوم المتحركة والاضاءة وغيرها من فنيات المواد الفنية.





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه يشترط في المتقدمين لهذه المدرسة الجديدة المتخصصة في السينما والفنون ، أن يكون لديهم الموهبة المتعلقة بالتخصصات المتاحة في المدرسة.





وقال نائب وزير التربية والتعليم ، أنه بعد توقيع البروتوكول الاثنين القادم ، ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة التفاصيل الخاصة بهذه المدرسة و شروطها وطبيعة الدراسة فيها ومكانها في بيان رسمي صادر عن الوزارة.



