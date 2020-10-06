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فن

وفاة خالة الفنان سامح حسين

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:52 م
سامح حسين
سامح حسين
نبيل العدوى
أعلن الفنان سامح حسين قبل قليل وفاة خالته عبر صفحته بموقع فيسبوك.


وكتب سامح حسين قائلا: "خالتي فى ذمة الله ، نسألكم الدعاء، إنا لله وإنا اليه راجعون".

وبدأت شاشة  MBCمصر2 بداية من عرض الجزء العاشر من حلقات "السيت كوم" الكوميدية الأشهر "راجل وست ستات". 

ويشهد الجزء العاشر من "راجل وست ستات"، عودة الفنان سامح حسين صاحب شخصية "رمزي" لُيشارك في بطولة الحلقات مع النجم أشرف عبد الباقي.

كما يشارك بالعمل أبطال الأجزاء السابقة لقاء الخميسي، وإنتصار، ومها أبوعوف، وأنعام الجريتلي، ومنة عرفة، ونيفين محمد، ويكتبه ولاء شريف ويُخرجه أسد فولادكار.

وخلال الحلقات التي تحمل إسم "عودة رمزي" تتواصل المُفارقات والأحداث الكوميدية المتنوعة التي تحدث لأفراد أسرة "عادل" أشرف عبد الباقي، والذي يقع في العديد من المشاكل الطريفة بسبب تصرفات عائلته بالإضافة للمواقف التي تنشأ من افعال صديق البطل وإبن عمه "رمزي" والتي تتصف في أغلبها بالغباء وسوء التقدير، مما يُفجر الكثير من المواقف الضاحكة والساخرة خلال الأحداث.


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