تعرف على إيرادات فيلم Tenet حول العالم

حقق فيلم Tenet إيرادات حول العالم بلغت 307 ملايين دولار أمريكي بعد مرور 3 أشهر على طرحه بالسينمات العالمية.









حصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية 262 مليون دولار أمريكي وفي آسيا وأوروبا وافريقيا 45 مليونا و 100 الف مليون دولار أمريكي.









كان الفيلم قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات.









الفيلم من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باتينسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.









الفيلم من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.









وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.









أما عن سبب الايرادات الضعيفة لفيلم Tenet في السينما العالمية ، رغم توقعات ان الفيلم كان سيصبح واحدا من اعلى الافلام إيرادا في السينما الامريكية، هو جائحة فيروس كورونا التي ضربت الصناعة السينمائية على جميع المستويات وأدت الى خسارة كبيرة .



