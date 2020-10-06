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حوادث

تحرش بها في الشارع .. ضبط بائع متجول تعدى على فتاة بالدقي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:11 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بائع متجول تعدى على فتاة بالدقى.


بداية الواقعة عندما تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبرا تضمن الادعاء بتعرض شخص مجهول لإحدى الفتيات وتهديدها بالقتل حال سيرها بالطريق العام.


تبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى تضرر إحدى الفتيات (عاملة- مقيمة بمحافظة القاهرة) من أحد الأشخاص (بائع متجول- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالتحرش بها لفظيًا والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح رضي بالحاجب وكدمات بالبطن، وتحرر عن ذلك محضر بقسم شرطة الدقى بالجيزة.


وعلى الفور تم استدعاء المشكو فى حقه وتبين أنه يقوم ببيع نظارات بالطريق المؤدى لمحل عمل المشار إليها، وحال قيامه بمعاكستها قامت بالبصق عليه، الأمر الذى دفعه للتعدى عليها بالسب والضرب محدثًا إصابتها ونفى وجود أى خلافات سابقة بينهما أو تهديدها بالقتل.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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