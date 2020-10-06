تغفلها الكثير من السيدات.. علامات تحذيرية لسرطان المبيض.. انتبهى لها

تعد السيدات ما بين سن الـ 20 والـ 35 معرضة للكثير من المشاكل مثل تكيسات المبيض، والأكياس، أو وجود أورام سواء حميدة أو خبيثة و يعد سرطان المبيض واحد من أنواع السرطان التى لا يتم تشخيصه في مراحله الاولى وذلك بسبب تشابه أعراضه مع أمراض اخرى.







ووفقا لموقع هيلث لا يظهر سرطان المبيض في كثير من الأوقات، لذا فإن الورم يمكن أن ينمو بشكل كبير قبل أن يصبح ملحوظًا بالفعل، حيث يمكن للأعراض الأولى التي تنشأ مع سرطان المبيض ان تبدأ في الجهاز الهضمي لأن الأورام يمكن أن تبدأ في الضغط إلى الاعلى.







أعراض سرطان المبيض





ووفقا لموقع healthline أعراض سرطان المبيض تكمن في الانتفاخ المستمر والشعور دائمًا بالشبع ، وألم البطن ، والحاجة إلى التبول أكثر