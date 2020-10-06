تغفلها الكثير من السيدات.. علامات تحذيرية لسرطان المبيض.. انتبهى لها

تعد السيدات ما بين سن الـ 20 والـ 35 معرضة للكثير من المشاكل مثل تكيسات المبيض، والأكياس، أو وجود أورام سواء حميدة أو خبيثة و يعد سرطان المبيض واحد من أنواع السرطان التى لا يتم تشخيصه في مراحله الاولى وذلك بسبب تشابه أعراضه مع أمراض اخرى.
ووفقا لموقع هيلث لا يظهر سرطان المبيض في كثير من الأوقات، لذا فإن الورم يمكن أن ينمو بشكل كبير قبل أن يصبح ملحوظًا بالفعل، حيث يمكن للأعراض الأولى التي تنشأ مع سرطان المبيض ان تبدأ في الجهاز الهضمي لأن الأورام يمكن أن تبدأ في الضغط إلى الاعلى.
أعراض سرطان المبيض
ووفقا لموقع healthline أعراض سرطان المبيض تكمن في الانتفاخ المستمر والشعور دائمًا بالشبع ، وألم البطن ، والحاجة إلى التبول أكثر
مراحل سرطان المبيض
فى النهاية وفقا لموقع برايت سايد يمكن تشخيص سرطان المبيض من خلال مجموعه الخطوات التالية
١- اختبارات التصويرمثل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية
٢- اختبار الدم والتي يمكن الكشف عن البروتين (كا 125) وجدت على سطح خلايا سرطان المبيض.
٣- جراحة لإزالة عينة الأنسجة وسائل البطن لتأكيد تشخيص سرطان المبيض
وينطوي عادة علاج سرطان المبيض على مزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي وإزالة كل من المبيضين، وقناة فالوب والرحم وكذلك الغدد الليمفاوية القريبة، وأضعاف الأنسجة الدهنية في البطن (الثرب) حيث سرطان المبيض ينتشر في كثير من الأحيان، وسيقوم الجراح أيضا بإزالة أكبر قدر ممكن من السرطان من بطنك.