الحائزة على جائزة النيل التقديرية: شاركت بابتكار علاج للبلهارسيا والعديد من الأبحاث لعلاج الأمراض الكبدية

أكدت الدكتوره وجيدة عبد الرحمن انور عبده الاستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة عين شمس و الحائزة على جائزة النيل فى العلوم و العلوم التكنلوجيا المتقدمة انها حصلت على الجائزة نتاج انجزاتها فى مجال العلوم الطبية و صناعة الدواء .





وأضافت عبد الرحمن ان مجالاتها البحثية تهدف للحفاظ على صحة الفرد و القضاء على الامراض ، حيث شاركت فى مشاريع بحثية للقضاء على مرض البلهرسيا و اكتشاف دواء له و البحث فى مجالات الامراض الكبدية









و قد تولت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن منصب

أستاذ الصحة العامة، كلية الطب - جامعة عين شمس بالقاهرة ـ جمهورية مصر العربية

• رئيس قسم البحوث – كلية الطب بالقوات المسلحة منذ أغسطس 2019 • رئيس الجمعية المصرية والافريقية للمطفرات البيئية • رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات البحث العلمي و الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي • باحث رئيسي لعدة مشروعات لدراسة الخصائص السكانية والحالة الصحية ومستوي الخدمات الصحية وعوامل الخطورة مثل تلوث البيئة والتدخين والسمنة والأمراض المختلفة مثل داء البلهارسيا، وأمراض الإسهال والالتهاب الكبدي وسرطان المثانة. وتناولت مجموعات تتعرض لنوعيات مختلفة من المخاطر مثل المهاجرين والصيادين حول بحيرة البرلس (بتمويل من جهات محلية و دولية) وأتسم إنتاجها العلمى بالحرص على الربط بين النظريات والتطبيق العملي و الارتقاء بصحة الفرد والمجتمع والوقاية من الأمراض. • عملت على تطوير النظام الصحي بمصر سواء من خلال برنامج الإصلاح الصحي – وزارة الصحة (1996-2002)، أو المشاركة في إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل (2013-2017)، و التنسيق بين منظمات المجتمع المدني المهتمة وسعت دائما للتنسيق بين الشركاء في البرامج المختلفة . • التقدير الدولي: حصلت على منحة مارى كورى من الاتحاد الأوربي فى عام ٢٠٠٨. وانتخبت كزميل بهيئة رامازينى العالمية ومقرها مدينة كاربى بإيطاليا (منذ عام ٢٠٠٦ حتى الأن). و كذلك جائزة الدكتور شوشة - منظمة الصحة العالمية لما لها من إسهامات قيّمة في مجال تحسين الصحة بإقليم شرق المتوسط عن عام ٢٠٠١ و كذلك تقدير من وزارة الصحة الأمريكية لتعاونها فى مبادرة مصريون أصحاء عام ٢٠٠١ و جائزة الجمعية الأمريكية والاتحاد الدولى لجمعيات المطفرات البيئية عن الكفاءة والامتياز فى البحث العلمى عام ١٩٨٧، ٢٠٠١. • التقدير المحلي: جائزة جامعة عين شمس التقديرية 2018 و جائزة الامتياز فى البحث العلمى من جامعة عين شمس عام ١٩٨٩ و جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية عام ١٩٩٢ و درع تقدير من وزير الصحة والسكان عن المشاركة في إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل 2017 و كذلك شهادات تقدير ودروع من جامعة عين شمس ونقابة الأطباء وجهات أخري فى سنوات مختلفة.