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فن

تفاصيل برنامج The Voice SENIOR قبل انطلاقه غدا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:58 م
صدى البلد
محمد نبيـل
قد يجد الحلم الذي لم يتحقق في الماضي طريقه إلى النور بعد عمر الستّين، في الصيغة العربية من البرنامج العالمي في
The Voice SENIOR، على "MBC مصر".

فى البرنامج تلتقي الأصوات الكبيرة على المسرح حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين.

وأيضا:

أما الهدف فتحقيق الحلم الأكبر بالنجومية والشهرة ونيل الاعتراف بالموهبة وإيصالها إلى الجمهور العربي في كل مكان، تحت أسماع وأنظار النجوم – المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس.

يأتي البرنامج في 7 حلقات، تبدأ مع المرحلة الأولى: "الصوت وبس" التي تمتد عبر أربع حلقات، تقف خلالها المواهب تباعًا على المسرح لتقدم مختلف الألوان الغنائية من حديثة وكلاسيكية وطربية وغيرها، بانتظار التفاف أحد كراسي المدرّبين الأربعة.

أما المرحلة الثانية (Sing Off) فتتوزع على حلقتين، حيث يضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، ليختار منها لاحقًا صوتين فقط ينتقلان إلى المرحلة النهائية، حيث يغني كل من المتأهّلين أغنية منفردة، قبل أن يتوّج في الحلقة الأخيرة بلقب البرنامج.



يُعرض "the Voice SENIOR" على "MBC مصر"، اعتبارًا من 7 أكتوبر، كل أربعاء في تمام الساعة 8:30 مساءً.


تفاصيل برنامج The Voice SENIOR قبل انطلاقه غدا
تفاصيل برنامج The Voice SENIOR قبل انطلاقه غدا
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