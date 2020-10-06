تفاصيل برنامج The Voice SENIOR قبل انطلاقه غدا

قد يجد الحلم الذي لم يتحقق في الماضي طريقه إلى النور بعد عمر الستّين، في الصيغة العربية من البرنامج العالمي

يأتي البرنامج في 7 حلقات، تبدأ مع المرحلة الأولى: "الصوت وبس" التي تمتد عبر أربع حلقات، تقف خلالها المواهب تباعًا على المسرح لتقدم مختلف الألوان الغنائية من حديثة وكلاسيكية وطربية وغيرها، بانتظار التفاف أحد كراسي المدرّبين الأربعة.



أما المرحلة الثانية (Sing Off) فتتوزع على حلقتين، حيث يضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، ليختار منها لاحقًا صوتين فقط ينتقلان إلى المرحلة النهائية، حيث يغني كل من المتأهّلين أغنية منفردة، قبل أن يتوّج في الحلقة الأخيرة بلقب البرنامج.









يُعرض "the Voice SENIOR" على "MBC مصر"، اعتبارًا من 7 أكتوبر، كل أربعاء في تمام الساعة 8:30 مساءً.