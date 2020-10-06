المناورة صفر.. المنصوري يكشف عن سبب تسميته بـ الطيار المجنون خلال حرب أكتوبر.. فيديو

قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الطيار الذى بث الرعب في قلب العدو بحرب أكتوبر ،: إنني اتشرف انني مجنون بحب مصر كما انني جننت اسرائيل مؤكدا ان اسرائيل قامت بعمل فيلم يسمي الطيار المصري المجنون .





وأضاف المنصوري خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان لقب الطيار المجنون لا يأخذه إلا الطيار الذي يعتبر نفسه ميتا مؤكدا ان هناك طيار اسرائيلي قام بإطلاق النار علي وانا كنت ادعو "الله" لأنني كنت لا اريد ان اموت اريد ان اكمل الحرب الي النهاية .





واوضح المنصوري ، ان اثناء حرب اكتوبر كنت اطلب النصر فقط وليس الشهادة في ذلك الوقت لافتا الى انه اشترك في الحرب حتي اخر طلعة جوية يوم 24 أكتوبر وهي معركة السويس . ذلكالىأكتوبر





وتابع : عندما اطلق علي الطيار الإسرائيلي النيران قمت بعمل مناورة تسمي المناورة صفر لان نسبة النجاح فيها صفر وتسمى مناورة الموت ولا نتدرب عليها لأن نسبة نجاحها صفر .



