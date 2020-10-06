وزيرة الثقافة: الإبداع يعبر بصدق عن الواقع ويلعب دورا بارزا فى غرس مشاعر الولاء للوطن فى نفوس أفراد المجتمع

اقامت وزارة الثقافة احتفاليتها بالذكرى 47 لانتصارات اكتوبر المجيدة والذى نظمته دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على مسرح النافورة لنجوم المستقبل من مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد .





وقالت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان انتصارات اكتوبر تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن واحدى علاماته المضيئة ، مؤكدة ان ذكراها ما زالت حاضرة باعتبارها حافزا لاستمرار العطاء لما تضمنته من قصة كفاح تحمل قيم الصمود والاصرار وفتحت افاق المستقبل لشعب مصر بعد ان نجح ابناءه فى العبور واسترداد ارض الفيروز ، واضافت ان الابداع بمختلف صوره يعبر بصدق عن الواقع ويلعب دورا بارزا فى غرس مشاعر الولاء للوطن فى نفوس افراد المجتمع ، مشيرة الى السعى الدؤوب لترسيخ قيمة الانجازات الوطنية فى وجدان المصريين خاصة الشباب والنشء الجديد من خلال القوى الناعمة التى تعد الاكثر تأثيرًا .



