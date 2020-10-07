ميدو: إمام عاشور عاوز «قرصة ودن» في الزمالك

أثنى أحمد حسام ميدو، على إمام عاشور ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مشيرًا إلى أنه يمتلك إمكانيات مميزة وينتظره مستقبل رائع.





وقال "ميدو"، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "إمام لاعب موهوب ومميز وفي انتظاره مستقبل رائع ولكن لابد من "قرصة ودن" له في الزمالك حتى يكون تركيزه في كرة القدم فقط".





وأشار ميدو إلى أن إدارة الزمالك بالفعل نبهت على إمام عاشور التركيز في كرة القدم فقط والبعد عن الأزمات التي قد تؤثر سلبًا على تركيزه.





وكان إمام عاشور سجل هدفا في فوز الزمالك على سموحة بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.



