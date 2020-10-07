AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بشرى تهنئ نجلاء بدر بعيد ميلادها: كل سنة وأنتي طيبة ونقية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
شيري نبيل
حرصت الفنانة بشري علي تهئنة نجلاء بدر بمناسبة عيد ميلادها عن طريق نشر صورة جمعتها بالفنانة نجلاء بدر خاصية القصص القصيرة.

وكتبت بشري: "كل سنة وأنتي طيبة ونقية، وقلبك بيحب كل الناس، ومش أنانية، ومجتهدة وكريمة بحبك، يا ميزان يا شريكة يوم الميلاد، يا صديقة يا غالية يا أصيلة".

يذكر أن بشرى شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل "القمر آخر الدنيا" بطولة مؤمن نور، نسرين، هدي الاتربي، عمرو عابد، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، أميره نايف إخراج تامر حمزة.

يشار إلى أن نجلاء بدر تشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي.

مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصورة من حمام السباحة..أحمد زاهر يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

أحمد زاهر برفقة مي عمر من كواليس مسلسلهما الجديد لؤلؤ

سلوى عثمان تكشف لفاطمة مصطفى على 9090 تفاصيل كفاحها فى "لؤلؤ"

برفقة طاقم العمل.. نيرمين الفقي تنشر صورة من كواليس لؤلؤ

برفقة طاقم العمل.. هيدي كرم تروج لمسلسل لؤلؤ بصورة من الكواليس

هيدى كرم تفاجئ متابعيها بفستانها المفضل.. شاهد

ترشيحاتنا

متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: إحالة واستبعاد 550 موظفا للنيابة العامة

غدا آخر موعد للتنازل عن الترشح في انتخابات مجلس النواب

كيف تم علاج ترامب من كورونا.. طبيب البيت الأبيض يفصح عن علاج الرئيس الأمريكي.. فيديو

بازوكا: الإسماعيلي باع "المحمدي ومجدي" سرًا

بعد خروجه من المستشفى.. عوض تاج الدين يكشف عن أدوية تلقاها ترامب للتعافي من كورونا.. فيديو

أخيرا.. آبل تعلن ميعاد إطلاق آيفون 12

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات جاكوار XF Mid-Cycle موديل 2021.. صور

ظهور أعراض تنفسية خطيرة على ترامب بعد نزع الكمامة.. فيديو وصور

تصل إلى 15%.. تخفيضات على صيانة جميع موديلات فولكس فاجن