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رياضة

تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة مدرب أثناء مباراة في الدوري.. صور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
كشف اكرامي طلبة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب فارسكور، عن تفاصيل وفاة أكرم حفيلة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لفارسكور، أثناء مباراة فريقه، أمام فريق الروضة، في دوري القسم الرابع على ملعب رأس البر.

وقال اكرامي طلبة، إن الفريق في الشوط الأول تقدم بالهدف الاول، وفي الدقيقة 30، تم إحراز الهدف الثاني، وأثناء احتفال اللاعبين مع اكرامي حفيلة فوجئوا بسقوطه علي الارض بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة .

وأضاف طلبه، أن محمد عادل حكم المباراة، بدأ المباراة دون وجود سيارة إسعاف، حيث تم نقل اكرم حفيلة للمستشفى في سيارة الشرطة؛ لإجراء الفحوصات الطبية التي أثبتت أنه انتقل بالفعل إلى الرفيق الأعلي، اثر سكتة قلبية، وتمت عملية دفنه اليوم.

وأشار رئيس مجلس إدارة مركز شباب فارسكور إلى أن اكرم حفيلة كان يشغل أيضا منصب مدير النادي، وكان من أنقي وأخلص الاشخاص، بالإضافة إلي طيبته، كما يتمتع بحب الجميع، ورحل وترك وراءه زوجة وولدين وبنت في سن صغيرة، مؤكدا أن مجلس الإدارة سيدرس جيدا كيفية مساعدتهم والوقوف بجانبهم، كما ستتم مناشدة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من أجل الوقوف الي جانب هذه الاسرة.
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