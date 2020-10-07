مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء، الموافق 7 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري والدوري المغربي.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم الاربعاء، 7 أكتوبر 2020، على النحو التالي:
مواعيد مباراة الدوري المصري اليوم
بيراميدز ضد نادي مصر الخامسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت
إنبي ضد الأهلي الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت
مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم
الوداد ضد سريع وادي زم- الثامنة مساء
أولمبيك خريبكة ضد الرجاء- الثامنة مساء
مباريات ودية دولية
8:45 ايطاليا × مولدوفا
8:45 سويسرا × كرواتيا
8:45 المانيا × تركيا
8:45 هولندا × المكسيك
8:45 البرتغال × اسبانيا
9:00 فرنسا × أوكرانيا