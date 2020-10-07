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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
أحمد هاني
تقام اليوم الاربعاء، الموافق 7 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري والدوري المغربي.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم الاربعاء، 7 أكتوبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباراة الدوري المصري اليوم

بيراميدز ضد نادي مصر  الخامسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت

إنبي ضد الأهلي  الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

الوداد ضد سريع وادي زم- الثامنة مساء

أولمبيك خريبكة ضد الرجاء- الثامنة مساء

مباريات ودية دولية

8:45 ايطاليا × مولدوفا 

8:45 سويسرا × كرواتيا

8:45 المانيا × تركيا

8:45 هولندا × المكسيك

8:45 البرتغال × اسبانيا

9:00 فرنسا × أوكرانيا

 
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