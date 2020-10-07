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فن

محمد رمضان يلتقط السيلفى مع معجبيه في الشارع.. صور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:21 ص
رنا اشرف
نشر الفنان محمد رمضان فيديوهات جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، من خلال خاصية " الاستورى".

وظهر محمد رمضان فى الفيديوهات، في الشارع، وهو يلتقط السيلفى مع معجبيه.
يشار إلى أن كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حقق 21 مليونا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.

ويشارك رمضان في الغناء بالكليب، المغني الكونغولي ميتري جيمس، الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها "الملك، انساي، وتيك توك".

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.
وأحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذي يشارك في بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

وعلي جانب اخر حرص الفنان محمد رمضان، علي الاحتفال بالذكرى الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة وذلك بنشر مقطع فيديو من أغنية جيشنا صعب، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا:." كل عام وبلدي مصر بخير بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصار أكتوبر".

ويحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 47 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر.
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