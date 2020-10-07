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فن

تريند الفن | فرق العمر بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. والجمهور يطارد بهاء سلطان

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

عقد الفنان أحمد خالد صالح قرانه على الفنانة هنادى مهنى فى حضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين.
واتفق الطرفان على إقامة حفل زفاف؛ لدعوة الأصدقاء والأحباء، ولكنه لم يتم تحديد موعده حتى الآن.
وقرّر الثنائى مفاجأة الجميع، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذين احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى.
أما عن فارق العمر بينهما يبلغ أحمد خالد صالح من العمر 28 عامًا ، وهنادى مهنا تبلغ من العمر 23 عامًا.

تصدر الفنان بهاء سلطان تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، أبرز الأغاني الخاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن من أبرز أعمال بهاء سلطان، أغنية "أنا مصمم" وتقول كلماتها:"انا زعلتك فى حاجة؟ .. طب ايه يا حبيبى هيا؟ ..بتدارى عينك ليه لما بتيجى فى عينيا؟ .. وحكايتك بس ايه فيك حاجة مش عادية؟".
قولى يا حبيبى حاجة متصعبهاش عليا .. انا مصمم مش ماشى قبل ما تتكلم .. مقدرش اسيبك تتالم ساكت يا حبيبى ليه .. انا ضايقتك؟ طب قلت حاجة ماتتقلش؟ .. مش ماشى ولا سيبك تمشى .. قبل اما افهم في ايه".

نشر الفنان علي ربيع ، صورة جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهر علي ربيع في الصورة، هو وأبطال فيلمه الجديد "الخطة العايمة" كل من "غادة عادل و محمد عبد الرحمن و عمرو عبد الجليل".
وكتب معلقا على الصورة:" الحمدلله والشكر لله الخطو العامة يتصدر الإيرادات فى اول يوم عرض".
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