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فن

معلناً عن تصدر فيلمه الجديد للإيرادات.. علي ربيع ينشر صورة رفقة أبطال الخطة العايمة.. شاهد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
رنا اشرف-شروق حمدي
نشر الفنان علي ربيع ، صورة جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر علي ربيع في الصورة، هو وأبطال فيلمه الجديد "الخطة العايمة" كل من "غادة عادل و محمد عبد الرحمن و عمرو عبد الجليل".

وكتب معلقا على الصورة:" الحمدلله والشكر لله الخطو العامة يتصدر الايرادات فى اول يوم عرض".

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وجاءت تعليقات متابعيه كالاتى:
ان شاءالله دايما مكسر الدنيا 
الف مبروك 
من نجاح لنجاح 

وبدا العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" وذلك داخل احدى السينمات والذى يشهد حضور جميع ابطال الفيلم.

وحضر العرض الخاص من ابطال العمل كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته وغادة عادل والتى حرصت على اصطحاب ثلاثة من ابنائها بجانب المؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص. 

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.

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