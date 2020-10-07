التضامن: 8 مراكز على مستوى الجمهورية لاستضافة المرأة المعنفة

تستضيف وزارة التضامن الاجتماعي، المرأة التي تتعرض للعنف، من خلال 8 مراكز علي مستوى الجمهورية في محافظات "القاهرة -الجيزة - القليوبية - الإسكندرية- الدقهلية - بني سويف - الفيوم - المنيا" وجار افتتاح مركزين فى سوهاج وقنا قريباً.





وتقدم هذه المراكز الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمرأة، حيث تستهدف الفئة المعرضة للعنف بكل أنواعه " جسدى - نفسي- اجتماعي- ختان إناث - حرمان من التعليم".





كما تستضيف هذه المراكز أيضا "ضحايا الاتجار في البشر وذوى الإعاقة"، فضحايا الاتجار في البشر المواطنون المسلوب منهم حريتهم مثل "تجارة الأعضاء- التسول- الجبر علي التسول - بيع الاعضاء - الدعارة " فالمراكز تخدم ضحايا الاتجار في البشر.





وتقدم هذه المراكز دعما صحيا للسيدة، والمساعدة في علاجها ، وكذلك دعم قانوني ومساعدتها في استخراج اوراق ثبوتية، ومساعدة إثبات النسب؛ في وجود حالات مجهولة النسب.



