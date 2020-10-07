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أخبار البلد

التضامن: 8 مراكز على مستوى الجمهورية لاستضافة المرأة المعنفة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
تستضيف وزارة التضامن الاجتماعي، المرأة التي تتعرض للعنف، من خلال 8 مراكز علي مستوى الجمهورية في محافظات "القاهرة -الجيزة - القليوبية - الإسكندرية- الدقهلية - بني سويف- الفيوم - المنيا" وجار افتتاح مركزين فى سوهاج وقنا قريباً.

وتقدم هذه المراكز الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمرأة، حيث تستهدف الفئة المعرضة للعنف بكل أنواعه " جسدى - نفسي- اجتماعي- ختان إناث - حرمان من التعليم".

كما تستضيف هذه المراكز أيضا "ضحايا الاتجار في البشر وذوى الإعاقة"، فضحايا الاتجار  في البشر المواطنون المسلوب منهم حريتهم مثل "تجارة الأعضاء- التسول- الجبر علي التسول - بيع الاعضاء - الدعارة " فالمراكز  تخدم ضحايا الاتجار في البشر.

وتقدم هذه المراكز دعما صحيا للسيدة، والمساعدة في علاجها ، وكذلك دعم قانوني ومساعدتها في استخراج اوراق ثبوتية، ومساعدة إثبات النسب؛ في وجود حالات مجهولة النسب.

ومدة استضافة تلك المراكز، للمرأة، هي ٦ اشهر، ويمكن أن تجدد لـ ٦ اشهر أخرى، يتم خلالها تقديم الدعم الاجتماعي وحل المشاكل ودعمها نفسيا، ويمكن إحالتها لمراكز متخصصة والمرأة لا تتحمل التكلفة؛ يتحملها المركز، كما يعمل المركز على التمكين الاقتصادي للمرأة، ويستضيف بنات المرأة أيًّا كان عمرها، والأولاد حتي ١٢ سنة.
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