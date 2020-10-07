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رشا مجدي: أبو العينين تاريخ من الحب والثقة المتبادلة مع أهالى الجيزة.. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
محمد أبو العنين
محمد أبو العنين
ريهام فيكتور
قالت الإعلامية رشا مجدى، إن النائب محمد ابو العينين يقوم بالعديد من المبادرات على أرض الواقع لأهله بمحافظة الجيزة والدقي والعجوزة.

وأضافت الإعلامية،  "رشا مجدي" خلال تقديمها  برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تاريخ النائب محمد أبو العينين مليء بالحب والثقة.

وأشارت إلى أن  الثقة متبادلة بين النائب ابو العينين ، وأهالي الجيزة ، موضحة أن هذا الرجل يمتلك علاقات دولية كبيرة ومع ذلك لم ينس فى لحظة أنه واحد من أبناء محافظة الجيزة .

وأوضحت أنه حريص أيضا على تكريم كل من أوائل الثانوية العامة والأزهرية لتشجيعهم، إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة لأهالي الجيزة، بالإضافة إلى دعمه للمرأة المعيلة في محافظة الجيزة.

وأضافت رشا مجدي، أن من يرغب في متابعة هذه الإنجازات الخاصة بالنائب محمد أبو العينين، يمكن ان يتابع الموقع الرسمي له على الإنترنت وهو www.abouelenein.com، ويضم الموقع مكتبة من الفيديوهات التي توضح أعمال محمد أبو العينين ولقاءاته مع رؤساء دول وقدر ما يحصل عليه من احترام، إلى جانب مشروعاته.
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