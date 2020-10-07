ارتكب 22 واقعة سرقة.. سقوط لص الدراجات البخارية بالقاهرة

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بإرتكاب عدد ٢٢ واقعة سرقة دراجة نارية ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .





فقد أكدت معلومات وتحريات المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان قيام سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" بإرتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" تم استصدار اذن من النيابة و ضبطه.





وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية ، وإعترف بإرتكابه عدد ٢٢ واقعة سرقة دراجة نارية.





وتم بإرشاده ضبط عدد ١٣ دراجة من متحصلات نشاطه الإجرامى لدى عميله سيئ النية مقيم بمحافظة الجيزة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



