رصد واستجابة لشكاوى المواطنين ..التنمية المحلية: تلقينا 2285 شكوى فى سبتمبر .. وأنهينا 77.8% من المشكلات

وزير التنمية المحلية:

= تلقينا 15634 ألف رسالة منها 2285 شكوى خلال شهر سبتمبر

= حل مشكلات 1780 شكوى بنسبة 77,8% وجار حل 505 شكاوى





تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من مبادرة صوتك مسموع التابعة للوزارة تابع خلاله الجهود التي قامت بها المبادرة في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر سبتمبر 2020.





وأشاد اللواء محمود شعراوي، بسرعة تعامل المبادرة مع المشكلات المتنوعة والمستجدة وهو ما ظهر في سرعة التعامل مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا وأيضًا التعامل بالتوازى مع المشكلات المختصة بها المبادرة والتي تتمثل في 5 محاور هى تراكم القمامة ومخلفات البناء والإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة و شكاوي الفساد.





وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن المبادرة تلقت 15634 ألف رسالة منها 2285 شكوى خلال شهر سبتمبر 2020 وذلك عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتساب أو الخط الساخن أو الإيميل، تم حل منها 1780 شكوى بنسبة 77,8% وجارى حل 505 شكاوى تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتأً إلى أن أعلى المحافظات إنجازا للشكاوي الموجهة لها خلال الشهر هي محافظات بورسعيد ومطروح وأسيوط والمنيا والقليوبية والدقهلية.





وأوضح الوزير أن مبادرة ”صوتك مسموع” تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى سبتمبر الماضى أكثر من 218 ألف رسالة منها 45 ألفا و 492 شكوى وتم حل 42 ألفا و501 شكوى بنسبة 95.6 % وجار حل باقى الشكاوى.





وأكد "شعراوى" أن المبادرة تعاملت بجدية وبسرعة مع الشكاوى الأكثر الحاحًا وحاجة للمواطنين حيث جاءت شكاوى القمامة فى المقدمة بـ 1128 شكوى يليها الإشغالات بـ836 شكوى ثم مخالفات البناء بـ 204 شكاوى ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بعدد 96 شكوى والفساد بـ 21 شكوى مشيرًا إلى التنسيق التام بين فريق عمل المبادرة والأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للتعامل الفوري مع تلك الشكاوى والبلاغات وإزالة المخالفات والتعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية.





وأشار اللواء شعراوي إلى أن المبادرة تتميز بتلقي شكاوى المواطنين وحلها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًا وذلك تيسيرا عليهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والمساهمة أيضًا في الحد من تردد المواطنين على مكاتب وإدارات خدمة المواطنين بالوزارة، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع المبادرة من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم الواتساب "01150606783" ورقم الخط الساخن "15330" والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” "www.facebook.com/sotakmasmwo" والبريد الإلكتروني [email protected] eg.





وعرض اللواء محمود شعراوى نماذج من الاستجابات التي تمت خلال شهر سبتمبر 2020، وتضمنت الشكاوى بالنسبة للإشغالات شكوى من الإشغالات والمخالفات في شارع ٥٠٠ عمارات تقسيم الأموال العامة المعادي الجديدة التابعة حي البساتين بمحافظة القاهرة وتم التدخل الفورى وإزالة المخالفات وحل الشكوى، وشكوى من تزايد الإشغالات بشارع الجزيرة القديمة متفرع من شارع محمد نجيب المرج الشرقية في القاهرة وتم إزالتها، وشكوى من الإشغالات والتعديات لمحال مخالفة بحي وسط إسكندرية وتم التنسيق مع الحى وإزالتها على الفور، أيضا شكوى من الإشغالات بشارع رياض في حي شرق أسيوط وتم عمل حملة مكبرة لإزالة هذه الإشغالات.





كما تضمنت النماذج حلا لشكوى باستكمال تركيب بلاط الانترلوك وأعمال تركيب البلدورات الخرسانية بشارع بسام الشريف بالعمرانية بمحافظة الجيزة والبدء في أعمال إزالة البلدورات المتهالكة وتوسعة الأرصفة المتعدية علي خط التنظيم، ورفع تراكمات القمامة من شارع بنك التنمية الزراعى خلف السجل المدنى بمحافظة البحيرة ورفع القمامة من شارع ١٨ تقسيم عمر بن الخطاب من شارع جسر السويس بحي السلام بمحافظة القاهرة.