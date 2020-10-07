اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يحتفل بمرور 30 عاما على تأسيسه

قال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس إتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، إنه غذا يوم 8 من أكتوبر سيتم تكملة 30 عاما فى إنشاء أول اتحاد للأجانب في إيطاليا، مشيرا إلى أنه كان نتيجة طرح مشروع قانون جديد.





وأضاف "إسكندر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الاتحاد كان من أوائل الاتحادات الأجنبية التي وضعت بذرة وأعطت خدمات للعمالة المصرية فى إيطاليا.





وتابع أن هناك 990 مكتب تمثيل نقابي يتبع للإتحاد الإيطالي للعمل، حيث أنه يعد من أكبر إتحادات نقابات عمالية إيطالية، لافتا إلى أنه تم عمل توأمة معهم منذ البداية.





وأكد أن تلك التوأمة تسمح أن تكون جميع الخدمات التى تمد للمواطن الإيطالي أن تمد للمواطن المصرى من خلال مكاتب تمثيل الإتحاد، متابعا أنها تجعل المصريون أن يعملوا فى جميع المجالات من أقصى شمال إيطاليا إلى أقصى جنوبها.





وأشار إلى أنه خلال فترة كورونا الحكومة الإيطالية اقترحت فى إعطاء مساعدات مادية للعمالة أجمع، بما فيها العمالة المصرية، سواء قطاع عام أو خاص، مضيفا إلى أن الإتحاد أعطى فرصة الحصول على 800 يورو شهريا.



