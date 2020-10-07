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برلمان

تواصل حصد أرواح الأطفال.. برلمانى يجدد المطالبة بمواجهة لعبة "بابجي"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:52 ص
لعبة بابجى
لعبة بابجى
فريدة محمد

جدد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين الجميع في مواجهة بعض الألعاب التي تمثل خطورة على حياة الشباب والأطفال وفي مقدمتها "بابجي".

وقال النائب فى بيان صحفى له: لا زال كابوس هذه اللعبة يطارد الشباب المصريين، مشيرا إلى حالتي وفاة خلال أسبوع واحد، الأولى انتحار طفل في الشرقية، والحالة الثانية سكتة قلبية في بورسعيد.

وأكد جون طلعت أن الأزهر الشريف حرم هذه اللعبة، وكذلك الكنيسة ترفض أي سببا في إزهاق روح الإنسان، لافتا إلى أن الأسرة المصرية يقع عليها دور كبير في مواجهة هذا الكابوس الذي يحصد الأرواح يوما بعد يوم.

وطالب عضو مجلس النواب، بأهمية العمل على حجب هذه اللعبة تماما، وتفعيل الدور التوعوي لمواجهة مخاطرها الشديدة، سواء من خلال الأسرة أو المدرسة ودور العبادة وغيرها، حفاظا على أرواح أبنائنا.
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