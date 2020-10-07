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فن

مصطفى حجاج يشوق جمهوره لحفلته القادمة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
أسماء الحسيني
نشر المطرب مصطفى حجاج صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حجاج ببدلة سوداء ،وكتب معلقًا على صورته "استنونى في حفلة الخميس على Dmc وعلى أون سهرة سعيدة". 

وطرح كل من مصطفى حجاج ورضا البحراوي، أغنيتهما الجديدة، بعنوان "أبويا قالي زمان"، عبر موقع يوتيوب. 

الأغنية من كلمات أحمد سامى، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع إسلام شيبسى، والفيديو كليب من إخراج محمد عبد ‏الجواد، والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لـ هانى محروس. 

وتم تصوير الفيديو كليب، فى منطقة روض الفرج، حيث أن طابعها يميل إلى الشعبى. 

يذكر أن أبرز أعمال مصطفى حجاج اغنيتا "خطوة" و" يا منعنع".
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