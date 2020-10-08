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برلمان

نائب: قضايا التنمية والاستثمار والنمو الاقتصادي أولويات البرلمان القادم

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
قال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى انتهى من إصدار القوانين ، ولم يتبقى أمامه سوى جلسة إجرائية فى أول نوفمبر المقبل.

وأكد مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قضايا التنمية والإستثمار والنمو الإقتصادى ستكون على رأس أولويات البرلمان القادم ، لإستكمال مهام مجلس النواب الحالى.

وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
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