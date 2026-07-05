موعد عودة شيكوبانزا وبيزيرا للقاهرة استعدادا للموسم الجديد

يستعد ثنائي نادي الزمالك خوان بيزيرا وشيكو بانزا للوصول للقاهرة خلال الأسبوع الجاري بعد نهاية الأجازة الخاصة بيهم استعدادا للانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد

ويضع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك الرتوش الأخيرة حالياً حول معسكر الزمالك الذي سوف يقام في العاصمة الإدارية خلال أيام إستعدادا للموسم الجديد.

استعدادات الزمالك

في الوقت ذاته تبذل إدارة النادي جهودا كبيرة لمحاولة إنهاء أزمة القيد للحصول على الرخصة القارية والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد.

ويسعى الزمالك لمواصلة تحقيق البطولات والانجازات المميزة بعد التتويج بأهم لقب في الموسم الماضي وهو الدوري المصري مما أتاح له الفرصة للتواجد في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب لسنوات.