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معمل فيروسات الصحة يحصد شهادة EGAC ISO 15189.. هالة زايد: الأول والوحيد لاختبارات تشخيص PCR كورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:29 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمود مطاوع
  • رئيس الوزراء: بناء الإنسان المصرى أحد الأهداف الاستراتيجية ببرنامج الحكومة
  • وزيرة الصحة:
  • أعلى درجات الجودة والاعتماد من المؤسسات الدولية 
  • المعمل الأول والوحيد لاختبارات تشخيص كورونا  PCR


تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة  للمواطنين.


وفى مستهل التقرير، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنه فى إطار حرص الوزارة على مواكبة التطور العالمى، والسعى لتطبيق أعلى معايير الجودة والقياسات الدولية، وصولًا بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لأعلى المستويات، بما يناظر المتطلبات الدولية فى هذا الشأن، فقد عكفت الوزارة على بذل المزيد من الجهد لحصول المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أعلى درجات الجودة والاعتماد من المؤسسات الدولية المتخصصة فى ذلك.


وأعلنت وزيرة الصحة من خلال التقرير، عن حصول معمل الفيروسات والسيرولوجى، بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، على شهادة الاعتماد "EGAC ISO 15189"، ليصبح بذلك المعمل الأول والوحيد لاختبارات تشخيص COVID – 19 (PCR تفاعل البوليمراز المتسلسل، الأجسام المضادة)، والمعتمد دوليًا بمصر والشرق الأوسط من المجلس الوطنى للاعتماد "EGAC".


واختتمت الوزيرة التقرير، بالتأكيد على استمرار بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وكافة الأمور المتعلقة بها، بما يسهم فى تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.


من ناحيته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة من الوزارة والجهات التابعة لها لمواجهة فيروس كورونا، وكذا تقديم خدمات صحية متميزة من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة، وهو ما يعكس الاهتمام بملف الصحة، باعتبارها ضمن مكونات بناء الإنسان المصرى، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية ببرنامج الحكومة.
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