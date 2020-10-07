AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة البيئة تستقبل كريستيان برجر.. الاتحاد الأوروبي ينظم مسابقة للصور الفوتوغرافية لمصر تبدأ أكتوبر الحالي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:25 م
صدى البلد
حنان توفيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير Christian Berger سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، بمقر بيت القاهرة لبحث سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبى فور استلامه مهام منصبه الجديد كسفيرًا للإتحاد الأوروبي بالقاهرة .

وفى بداية اللقاء أشاد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوربي بحملة eco egypt التى انطلقت من محمية رأس محمد للترويج للمحميات الطبيعية فى مصر مؤكدا على دور مصر المهم فى الحفاظ على التنوع البيولوجي.

واستعرضت الوزيرة خطة مصر بشأن الحفاظ على موارد مصر الطبيعية وخاصة التنوع البيولوجي والجهود المبذولة  لتحسين وضع البنية التحتية للمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن حملة  eco egypt التي تتولاها وزارة البيئة تهدف للترويج ل ١٣ محمية طبيعية من اصل ٣٠ محمية موجودة بمصر حيث يجرى إعداد البنية التحتية لها بالتنسيق مع القطاع الخاص وبدء العمل بثلاثة محميات وهم رأس محمد والفيوم ووادي دجلة.

وأضافت أنه من المتوقع ان يتم تنفيذ أنشطة مختلفة داخل كل محمية بالتعاون مع المستثمرين من القطاع الخاص مع الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل المحمية.

وأشارت الوزيرة إلى الدعم الموحد بين مصر والاتحاد الأوربي لبدء التفاوض بشأن الأنشطة والمكونات البيئية الجديدة التى سيتم تنفيذها العام المقبل.

من جانبه  أكد سفير الاتحاد الأوربي أنه سيتم العمل على مراعاة تأثير تداعيات الصفقة الأوروبية على الدول التى يمكن أن تضار بشكل أو بآخر منها، مشيرا الي أن الاتحاد الأوربي سوف ينفذ مسابقة للصور الفوتوغرافية لمصر تبدأ اكتوبر الحالي حتى نهاية عام ٢٠٢٠ وسيتم الإعلان عن تفاصيلها واختيار أفضل الصور وعرضها بعد ذلك في معرض للصور الفائزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لدعم السياحة البيئية.. إطلاق حملة ECO EGYPT من محمية رأس محمد غدا

وزيرة البيئة: مصر تتميز بتنوع بيئي فريد في المحميات الطبيعية.. فيديو

مصر تطلق أول حملة للترويج للمحميات ودعم السياحة البيئية"Eco Egypt"

Eco Egypt خطة متكاملة لدعم السياحة البيئية .. تفاصيل

فيديوجراف| محمية رأس محمد .. طبيعة خلابة وعادات أصيلة

ياسمين فؤاد تكشف سبب اختيار محمية رأس محمد لافتتاح مبادرة "ECO EGYPT"

ترشيحاتنا

حالة نادرة ومؤلمة.. جسد سيدة يهاجم أجنتها حتى الموت

ابنة الفنان جمال يوسف تبكي على الهواء..فيديو

رئيس جامعة القاهرة : بدء الدراسة بكلية النانو تكنولوجي .. قريبا

مايا دياب تنشر صورا بدون مكياج

معنى كلمة مثواه الجنة والفرق بينه وبين المأوي

لماذا تم إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات وعاشور مباراة واحدة؟.. اتحاد الكرة يكشف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عقد قرانهما.. 10 صور لـ أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا

غير تقليدية و أنيقة .. 15 صورة تبرز جمال كارمن سليمان في عيد ميلادها

نوبة بكاء لـ كيم كارداشيان على الهواء..صور