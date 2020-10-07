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أخبار العالم

مقتل 40 جنديا أرمينيا في اشتباكات جديدة مع أذربيجان

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:45 م
مقتل 40 جنديا أرمينيا
مقتل 40 جنديا أرمينيا في اشتباكات جديدة مع أذربيجان
القسم الخارجي
أعلن مسئول محلي بإقليم ناغورني كاراباخ المعلن فيه الحكم الذاتي وغير المعترف به دوليا والمدعوم من أرمينيا، اليوم "الأربعاء"، عن مقتل 40 من جيش الأرمن في اشتباكات جديدة مع أذربيجان، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".

كان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن بلاده يمكنها العودة للحوار عندما سيتوقف القتال في قره باغ.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، دعا علييف، روسيا وتركيا للتدخل في التسوية.

ومنذ تجدد الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، وأعلنت أنقرة دعمها لـ باكو ضد الثانية، وسلحتها بالمرتزقة السوريين، فيما دعت روسيا منذ بدء القتال بوقف فوري لإطلاق النار.

كانت قوات الإقليم، شنت هجوما مضادا على قوات أذربيجان في شمال خط التماس في المنطقة المتنازع عليها بين الطرفين.

وبدأت أذربيجان مرة أخرى في شن ضربات صاروخية على عاصمة آرتساخ- ستيباناكيرت حيث سمع دوي ثلاثة انفجارات وانقطع التيار الكهربائي عن جزء من المدينة وأبلغ ممثل وزارة دفاع أرمينيا آردرزون هوفهانيسيان أن شوشي تتعرض أيضًا لإطلاق النار.

وفي الأيام القليلة الماضية ضربت أذربيجان بشكل مكثف ومتعمد مدن آرتساخ ولا سيما العاصمة ستيباناكيرت.

وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ، قال في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" إن بلاده تواجه هجوما إرهابيا من أذربيجان وتركيا.

وأضاف باشينيان ، أن تركيا تحاول إحياء امبراطوريتها في المنطقة، واستمرارا للإبادة الأرمينية.

وفي وقت سابق، قال باشينيان، إنه مستعد لتقديم تنازلات في الصراع حول قره باج بشرط أن تقدم أذربيجان أيضًا على ذلك.
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