فيفي عبدة تكشف عن سبب عدم حضورها حفل زفاف أمير شاهين

تكشف فيه سبب عدم حضورها حفل زفاف أمير شاهين نشرت النجمة فيفي فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وظهرت فيفي عبده بإطلالة بسيطة بإسدال قائلة : بعتذر لاختي و حببتي الهام شاهين علي عدم حضوري فرح امير شاهين لاني كنت تعبانة و عندي انفلونزا شديدة





و تابعت : اعتذر لجمهوري لاني مكنتش بقدر اتكلم و لكن ربنا شفاني و هطلعتلكم اونلاين





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يذكر ان اعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.





كانت احدث اعمال فيفي عبده برنامج "خلى بالك من فيفي" الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة ان بي سى .





وأحدث أعمال فيفي عبده الدرامية هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.









مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.