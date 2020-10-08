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تجمع بين الأناقة والجرأة.. 10 صور لـ زوجة محمد دياب في عيد ميلادها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
رنا عصمت

يصادف اليوم عيد ميلاد زوجة هاجر الإبياري، زوجة الفنان محمد دياب، التى تشارك متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة دائما.


وتميل  زوجة محمد دياب إلى اختيار الأزياء الكاجوال، ونادرا ما تظهر بملابس كلاسيكية، كما تلفت الأنظار في المهرجانات السينمائية بالفساتين الغريبة وغير التقليدية في الكثير من الأحيان.


أما من الناحية الجمالية، فتعتمد زوجة محمد دياب على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.


وتتمتع زوجة محمد دياب بذوق رفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال، وتحرص في أغلب الأحيان على اقتناء الملابس ذات التصميمات الغريبة وغير التقليدية.


تجمع بين الأناقة والجرأة.. 10 صور لـ زوجة محمد دياب في عيد ميلادها
تجمع بين الأناقة والجرأة.. 10 صور لـ زوجة محمد دياب في عيد ميلادها
تجمع بين الأناقة والجرأة.. 10 صور لـ زوجة محمد دياب في عيد ميلادها
تجمع بين الأناقة والجرأة.. 10 صور لـ زوجة محمد دياب في عيد ميلادها
تجمع بين الأناقة والجرأة.. 10 صور لـ زوجة محمد دياب في عيد ميلادها
تجمع بين الأناقة والجرأة.. 10 صور لـ زوجة محمد دياب في عيد ميلادها
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تجمع بين الأناقة والجرأة.. 10 صور لـ زوجة محمد دياب في عيد ميلادها

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