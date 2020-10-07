محافظ الشرقية يشيد بالجهود المبذولة للقضاء على شبح البطالة.. والقوى العاملة تلحق 800 صبي ببرنامج التدرج المهني

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء علي شبح البطالة مشيرا إلى ان مديرية القوى العاملة تقوم بالتواصل مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة.





أشاد المحافظ بمجهودات مديرية القوى العاملة بالشرقية وما قامت به من تنفيذ للعديد من البرامج التي تهدف إلى إعادة تأهيل الشباب لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل بالإضافة إلى تنفيذ أحكام قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم فضلًا عن تسليم عقود عمل لذوي الهمم إيمانا بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة وكذلك منح تراخيص العمل للخبراء الأجانب للاستفادة من خبراتهم ومراجعة رخص المنشآت الصناعية والتأكد من التزام اصحابها بتطبيق اجراءات الصحة والسلامة المهنية بجانب الحفاظ علي حقوق المرأة العاملة والاطفال التي كفلها لهم القانون وكذلك مساندة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد .

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ومن جانبه أكد المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة أن المديرية خلال العام الحالي قدمت العديد من الخدمات لشباب الخريجين بمختلف مؤهلاتهم العلمية بإلحاقهم بالدورات التدريبية بمركزي التدريب المهني التابعين للمديرية مشيرا الي أنه تم الحاق عدد 800 صبي ببرنامج التدرج المهني والحاق 450 مستفيد ببرنامج التدريب التحويلي بالإضافة الي قياس مستوي المهارة لعدد 1951 مستفيد واستخراج 1951 ترخيص مزاولة لتمكينهم من الحصول علي فرص عمل بالداخل أو الخارج تتناسب مع المهنة الفنية المدونة بتلك الشهادة .





أضاف وكيل وزاره القوي العاملة أنه خلال شهر سبتمبر الماضي قدمت المديرية العديد من الخدمات في المجالات الاتية في مجال التشغيل بالداخل والخارج تم استخراج عدد ( 8627) شهادة قيد وتوفير 1706 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري كما تم مراجعة واعتماد عقدي عمل بالخارج ومراجعة 5 تفويضات ووكالة لشركات الحاق العمالة بالخارج .





في مجال متحدي الاعاقة قامت المديرية خلال تلك الفترة بتعيين عدد 16 من متحدي الاعاقة للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري في وظائف مناسبة وفي مجال منح تراخيص العمل للأجانب تم استلام ترخيص ومازال تحت البحث بعد ارساله للجهات المختصة لفحصه واستلام 10 حالات للتجديد كما تم تجديد ( 9) رخص عمل لأجانب واستخراج 3 تراخيص عمل لأول مره وفي مجال رعاية عمال المخابز تم تحرير عقود عمل لعدد 56 عامل بالمخابز واستخراج بطاقات تأمين صحي لعدد (3) عمال بالإضافة الي اضافة مخبزين جديدين.





وفي مجال الأمن الصناعي وتنفيذ احكام قوانين الرخص تم تشكيل عده لجان للتفتيش علي عدد 507 منشأه أسفرت عن تحرير 237 محضر سلامة و 15محضر غلق اداري للمنشآت المخالفة وفي مجال حماية العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري تم تشكيل لجان للتفتيش علي 1188 منشأة أسفرت عن تحرير 254 محضر للمنشآت المخالفة.





في مجال الحفاظ على حقوق المرأة العاملة قامت المديرية بتشكيل لجان للتفتيش علي 1219 منشأة صناعية أسفرت عن تحرير 491 محضر للمنشآت المخالفة وفي مجال عمل الطفل قامت المديرية بتشكيل لجان للتفتيش علي عدد 402 من المنشآت الصناعية التي يعمل بها اطفال اسفرت عن تحرير 12 محضر للمنشآت المخالفة.





في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بعمل الاتي :تم تسجيل عدد 20 فرد مستوفون الشروط بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتم استخراج عدد 360 افادة للعمالة غير المنتظمة وتم صرف بدل رعاية صحية لعدد 4 أفراد وتم صرف منحة عيد العمال لعدد 4052 فرد وتم صرف منحة عيد الفطر لعدد 4068 فرد كما تم صرف رعاية اجتماعية لعدد 53 مولود و15 منحة زواج و إعانة وفاه واحدة وتم عمل شهادات امان لعدد 142 فرد.





وتواصل مديرية القوي العاملة جهودها المستمرة للقضاء علي ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب وحماية حقوق الاطفال ومتحدي الاعاقة والمرأة العاملة بالإضافة الي تقديم كافة أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة والتي تأثرت وبشكل كبير من تداعيات فيروس كورونا المستجد.