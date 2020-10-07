تفاصيل مثيرة.. 3 حيتان قاتلة تصطدم باليخوت وتتسبب في 20 حادثة ..شاهد

سلسلة من الهجمات على اليخوت قبالة سواحل إسبانيا و البرتغال.

في

الشهر الماضي، تعرض زوجان من اسكتلندا لمطاردة من حيتان الأوركا لمدة 45 دقيقة بالقرب من مدينة كيب فينيستيري بمحافظة جاليسيا بأسبانيا، و

قبل ذلك بأسابيع قليلة، كانت سفينة بحرية إسبانية يبلغ ارتفاعها 40 قدمًا محاطة بمجموعة من الحيتان قبل أن يقطع أحدها جزءًا من دفة السفينة، أما

في يوليو، أصيب أحد البحارة في كتفه عندما هز حوت قارب توصيل بشدة حتى سقط الرجل على سطح السفينة.