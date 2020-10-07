تفاصيل مثيرة.. 3 حيتان قاتلة تصطدم باليخوت وتتسبب في 20 حادثة ..شاهد

حدد مسؤولو البحرية في أسبانيا 3 حيتان من نوع قاتل مسنن ينتمي إلى عائلة الدلافين تسببت في سلسلة من الهجمات على اليخوت قبالة سواحل إسبانيا و البرتغال.
ووفقًا لصحيفة " الديلي ميل" البريطانية أكد المسؤولون أنه يوجد 3 حيتان أوركا -أسود ورمادي وأبيض- هاجموا القوارب واليخوت قبالة سواحل محافظة غاليسيا بإسبانيا أكثر من 20 مرة في شهرين.
وبنسبة 60% اصطدمت الحيتان بالقوارب كما أظهرت لقطات الفيديو من خلال سلوك حديث اتبعوه لإبطائها، كما مزقوا دفات إدراة سفن الصيد وصدموا اليخوت الترفيهية في أكثر من حادثة منفصلة قبالة منطقة غاليسيا الإسبانية وحدها.
وتم التعرف على هذه الحيتان الضخمة من فئة الدلافين من خلال الندوب الموجودة في أجسادهم والتي يعتقد أنها ناجمة عن اشتباكاتهم مع القوارب، كما جرح اثنين من الحيتان حديثًا بين يونيو وأغسطس.
في الشهر الماضي، تعرض زوجان من اسكتلندا لمطاردة من حيتان الأوركا لمدة 45 دقيقة بالقرب من مدينة كيب فينيستيري بمحافظة جاليسيا بأسبانيا، وقبل ذلك بأسابيع قليلة، كانت سفينة بحرية إسبانية يبلغ ارتفاعها 40 قدمًا محاطة بمجموعة من الحيتان قبل أن يقطع أحدها جزءًا من دفة السفينة، أما في يوليو، أصيب أحد البحارة في كتفه عندما هز حوت قارب توصيل بشدة حتى سقط الرجل على سطح السفينة.
كانت مثل هذه الحوادث المروعة هي التي دفعت مسؤولي البحرية الإسبان إلى حظر اليخوت التي يقل طولها عن 50 قدمًا من امتداد الساحل الجاليكي لمدة أسبوع في نهاية سبتمبر، مع العلم أنه لم يتضر رأي شخص بأي حال من الأحوال من النشاط المباشر لحيتان الأوركا، مع احتمالية وجود بعض المخاطر في مواقف تنطوي على نشاط طويل الأمد أو ليلي.
تزن حيتان الأوكا ما يصل إلى ستة أطنان - حوالي ثلاثة أضعاف وزن السيارة - ويمكن أن تعيش حتى 80 عامًا، وعادة ما تُرى قبالة سواحل محافظة جاليسيا في هذا الوقت من العام؛ لأنها تصطاد التونة من خليج قادس وفي خليج بسكاي.