فيديو جراف.. إسبانيا تمنع الإبحار بالمراكب الشراعية بسبب حيتان قاتلة

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ حيتانًا قاتلة في إسبانيا تسبح مقربة من يخت على طول ساحل جاليثيا يُظهرعند قسم من سواحلها تحديدا الشمالى الغربى منها وتَعرّض عدد منها لهجمات من حيتان قاتلة خلال الأسابيع الأخيرة.
وتم منع المراكب الشراعية من الإبحار في إسبانيا مؤقتا التي يقلّ طولها عن 15 مترا قبالة المنطقة الممتدة على مسافة نحو مئة كيلومتر بين بريوريفيو جراندي وإستاسا دي بارس بمنطقة جاليسيا "شمال غرب إسبانيا" لحماية الأفراد والمراكب.
ويصل وزن الحيتان القاتلة إلى 6 أطنان ويبلغ طولها نحو 10 أمتار،وفقا لما ذكرته المنظمات غير الحكومية التى تتابع القضية.
وكان قد تم تسجيل الهجوم الأول لأحد هذه الحيتان البيضاء والسوداء اللون على مركب شراعى في يوم 19 أغسطس الماضى، وتلته هجمات أخرى تسببت بأضرار مختلفة للمراكب.
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ولمزيد من التفاصيل حول حظر "الإبحار الشراعي" بإسبانيا بسبب الحيتان القاتلة شاهد الفيديو جراف التالى.