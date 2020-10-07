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أخبار العالم

وزير إسرائيلي يشاهد مصابا بفيروس كورونا يلفظ أنفاسه الأخيرة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:33 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد عثمان

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعز هندل، زار جناح فيروس كورونا بمركز طبي في مدينة صفد بإسرائيل ليتفاجأ بموت أحد المصابين أمام عينيه.


وبحسب الصحيفة، فإن هندل شاهد أمام عينيه مريضًا يلتقط أنفاسه الأخيرة في مستشفى بإسرائيل.


وقال هندل: "إنه أمر مروع ويجبرنا جميعًا على وقف المؤامرات والسياسة المحيطة بالمرض".


وأضاف: "كل حالة وفاة تعتبر خسارة للعالم بأسره".


وقررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى يوم 13 أكتوبر 2020، لاستمرار تزايد تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.


وأقرت الحكومة الإسرائيلية قبل منتصف الليلة الماضية تمديد العمل بحالة الطوارئ الخاصة لأسبوع آخر، ما يسمح لها بفرض قيود على التظاهر وإقامة الصلوات الجماعية في دور العبادة، وفقًا لإذاعة "مكان" الإسرائيلية. 


وتجمع نحو ألف متظاهر في منطقة جسر سترينج في القدس، وصعد بعضهم إلى الشارع وحاولوا إغلاقه.


ويريد المتظاهرون السير إلى المنزل الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، في شارع بلفور بالقدس، لكن الشرطة الإسرائيلية تقول إنه لا يوجد تصريح لذلك.


ويتظاهر الإسرائيليون منذ مايو الماضي، ضد "اتخاذ نتنياهو الكنيست رهينةً، والتسبب بتعطيل وشلل دستوري في إسرائيل".


واستمر التظاهر حتى بعد حل الأزمة السياسية تلك، وتطور ليشمل العديد من الملفات، وهي اتهامه بمخالفات فساد جنائية، وخطة الضم، ومواجهة أزمة كورونا بشقيها، الصحي والاقتصادي.


ويستعد المتظاهرون أيضًا، للاحتجاج قرب منزل نتنياهو الشخصي، في قيساريا الساحلية شمال البلاد.

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