AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الرئاسة: مصر لم تسجل أى إصابات بكورونا بين السائحين خلال الـ 3 شهور الأخيرة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:35 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
البهي عمرو
قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، و الرئيس وجه بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياسي و تثبيت أوضاعها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تستقبل السياح خلال الفترة الأخيرة، وموضحًا ان الثلاثة شهور الأخيرة لم يتم إصابة أى سائح بفيروس كورونا، ولم يتم كشف حالة واحدة مصابة.

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بقطاع السياحة و بالمواطن المصري، مؤكدًا :  فيروس كورونا كان اختبارا مفاجئًا لقطاعات الدولة ونجحت مصر فى عبور الأزمة بنجاح. 

وأشار ، إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة فى قطاعات الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار".

وقد أطلع الرئيس على جهود استئناف الحركة السياحية، وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة، حيث وجه بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها، خاصةً في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابةً لتداعيات جائحة كورونا، وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار.

كما وجه  الرئيس بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف، وأبرزها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة.

وقد قام وزير السياحة والآثار في هذا الإطار باستعراض جهود الوزارة لاستئناف الحركة السياحية، بما فيها معدلات الرحلات والسائحين الأجانب خلال الفترة الماضية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وكذلك عدد المنشآت السياحية التي حصلت على تراخيص التشغيل تماشيًا مع تعليمات الحكومة في هذا الصدد، فضلًا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، والتي انضمت إليها مؤخرًا عدد من الأسواق الجديدة، مشيرًا إلى عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا بين السائحين الأجانب خلال الأشهر الثلاثة الماضية في المحافظات السياحية على مستوى الجمهورية.  

كما عرض الدكتور خالد العناني في هذا الصدد آخر مستجدات أنشطة الوزارة وافتتاح سلسلة من المتاحف المتنوعة على مستوى الجمهورية، ومنها متحف المركبات الملكية، وشرم الشيخ، والحضارة بعين الصيرة، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لاحتفالية موكب المومياوات الملكية المزمع إقامتها قريبًا، وكذلك الخطوات التنفيذية لكلٍ من المتحف المصري الكبير، ومشروع تطوير طريق الكباش.

وقد وجه الرئيس بإتمام تلك الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، مثل موكب المومياوات الملكية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وميدان التحرير ومنطقة عين الصيرة وغيرها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبيئة العساسيف و30 تابوتا.. وزير الآثار يستعرض بجامعة تشارلز آخر الاكتشافات المصرية

العناني : 118 قطعة أثرية في فيلم خاص لتسليط الضوء على المتحف المصري

السيسي يدعم السياحة ويوجه بالحفاظ على العمالة والارتقاء بالمواقع الأثرية

ترشيحاتنا

التعاون السعودي يضرب الزمالك مجددا ويتعاقد مع آري بابل

يحدث فى الأردن .. عناصر الجيش تنتشر فى كافة محافظات المملكة

فيفي عبده تكشف عن سبب عدم حضورها حفل زفاف أمير شاهين

نجوم الزمالك يدعمون مرتضى منصور .. صور

تحت ستار الزواج العرفي.. ضبط رجل وسيدة يعرضان صور فتيات على الفيس بوك لممارسة الدعارة

رسميا..عودة ريهام سعيد ببرنامجها "صبايا الخير" على قناة النهار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الناري.. سميرة سعيد تتألق من أحدث جلسة تصوير

BMW تكشف عن TI 128 موديل 2021 الجديدة.. صور

بـ شيفون جذاب.. بوسي تستعرض جمالها بإطلالتها من عقد قران هنادي مهنا