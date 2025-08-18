المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر توزع على المواطنين بغزة.. فيديو

قال الصحفي الفلسطيني عماد أبو شاويش، إن المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وصل قطاع غزة، موضحًا أن ما يظهر في الفيديو هو جزء من المساعدات والباقي مقبل في الطريق.

وأضاف الصحفي الفلسطيني عماد أبو شاويش، أن هناك تواصل مستمر لاستقبال المساعدات من مصر، وهناك تأمين لـ المساعدات.

كما قال محمد أبو الحسن منسق اللجنة المصرية- غزة، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم استلام المساعدات الإنسانية القادمة من مصر، وتم توزيعها على العائلات

وفي وقت سابق أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن معبر رفح من الجانب المصري يمثل شاهداً حياً على الجهود المصرية المستمرة والمتواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، سواء على الصعيد الإنساني أو السياسي والدبلوماسي، مضيفا أن الزيارة الرسمية التي اصطحب خلالها رئيس الوزراء الفلسطيني إلى المنطقة الحدودية كانت حدثاً تاريخياً يبرز حجم الدعم المصري الثابت والممتد تجاه فلسطين، مشدداً على أن هذه التحركات تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف «عبدالعاطي»، أن الدولة المصرية دفعت بما يزيد على 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية والطبية التي دخلت غزة منذ السابع من أكتوبر، مؤكدا: «أياد مصر بيضاء على الأشقاء في فلسطين وكل الأشقاء العرب».

وأشار إلى أن العقبة الأساسية أمام تدفق المساعدات ليست من الجانب المصري، وإنما بسبب العراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أن القاهرة لن تقبل مطلقاً بأن يكون معبر رفح منفذاً لتهجير سكان غزة، بل سيظل بوابة للحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وفيما يتعلق بالمساعي السياسية، أكد «عبد العاطي»، أن مصر تواصل عملها على مدار الساعة بالتنسيق مع قطر والوسطاء الدوليين للدفع نحو وقف إطلاق نار ولو كان مؤقتاً، بما يتيح إدخال كميات كبيرة من المساعدات.

ولفت إلى أن ما يتم إدخاله حالياً لا يتجاوز 200 شاحنة يومياً، في حين أن احتياجات الشعب الفلسطيني لا تقل عن 700 شاحنة يومياً، وهو ما يدفع مصر لتكثيف جهودها وضغوطها مع المجتمع الدولي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وردّ الوزير على الحملات التي تحاول التشكيك في الدور المصري، مؤكداً أن الوفد الفلسطيني نفسه أشاد بالدور الواضح الذي تقوم به القاهرة واطلع على حقيقة الأوضاع على الأرض.

وأوضح أن هناك فئتين تروج لهذه الادعاءات: فئة محدودة بحسن نية تجهل أن السيطرة على المعبر ليست بيد مصر وحدها بل يشاركها الجانب الفلسطيني الذي يسيطر عليه الاحتلال، وفئة أخرى تسعى عمداً إلى الإساءة لمصر وخدمة أهداف إسرائيلية عبر طمس حقيقة أن هناك خمسة معابر إسرائيلية مغلقة بشكل كامل تمنع دخول المساعدات.

