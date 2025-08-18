رئيس وزراء فلسطين: سنعلن قريبا عن لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة

قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، إننا سنبذل كل ما هو ممكن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وأنه يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا، ونرفض استمرار إسرائيل في منع شاحنات المساعدات لغزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير، ونثمن الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ونحيي كل من يقدم المساعدات الإنسانية ويدعم حقوقنا السياسية الراسخة.



وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أننا نحتاج تحركا دوليا أكثر فعالية لإجبار إسرائيل على السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، ولن نيأس حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وسنواصل في السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤوليتنا تجاه أهل قطاع غزة.



وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: نواصل العمل مع مصر للتحضير لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة بالقاهرة، و قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب تكريس الوحدة الفلسطينية الداخلية بعد الحرب، والحكومة الفلسطينية هي الوحيدة المخولة بإدارة شؤون غزة وسنعلن قريبا عن لجنة مؤقتة لإدارة القطاع.



